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삼성전자, 온양 가동 1년 앞당겼다…HBM '적층 전쟁'

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자가 12일 온양 첨단 패키징 공장 가동을 1년 앞당겼다
  • 온양사업장을 차세대 HBM 핵심 생산거점으로 전환해 경쟁력을 강화한다
  • 삼성전자와 SK하이닉스는 하이브리드 본딩 양산 기술 경쟁에 돌입했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조립·검사 중심 온양공장, 차세대 HBM 첨단 패키징 거점으로 전환
16단 넘어 고적층 시대 대비…하이브리드 본딩 기술 경쟁 본격화
삼성·SK, 서로 다른 접합 전략…양산 수율·원가 경쟁력이 승부처

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 충남 아산 온양사업장의 첨단 패키징 공장 가동 시점을 1년 앞당기며 고대역폭메모리(HBM) 생산 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 기존 반도체 조립·검사 중심의 온양사업장을 차세대 HBM의 핵심 생산거점으로 전환해 고적층 메모리 시장에 선제적으로 대응한다는 전략이다.

HBM의 적층 수가 늘어날수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지면서 삼성전자와 SK하이닉스의 하이브리드 본딩 경쟁도 본격화하고 있다. 차세대 HBM 시장에서는 메모리 자체의 성능뿐 아니라 패키징 기술의 완성도와 양산 수율, 원가 경쟁력이 시장 주도권을 가를 전망이다.

삼성전자 온양5공장 조감도 [사진=KTV 갈무리]

◆ 조립·검사 공장이 첨단 적층 거점으로

12일 반도체업계에 따르면 온양사업장은 1991년 반도체 조립·검사 라인으로 출발한 삼성전자의 대표적인 후공정 거점이다. 반도체 생산은 웨이퍼에 회로를 만드는 전공정과 완성된 칩을 조립하고 연결한 뒤 검사하는 후공정으로 나뉜다. 삼성전자는 평택 등에서 D램 웨이퍼를 생산하고 천안·온양에서 패키징 등 후공정을 수행하는 체계를 갖추고 있다. 그동안 천안에 집중됐던 첨단 패키징 역량을 온양까지 확대하는 것이 이번 투자의 핵심이다.

일반 D램의 후공정이 개별 칩의 보호와 외부 연결에 초점이 맞춰져 있다면 HBM은 여러 장의 D램을 수직으로 쌓고 각 층을 미세한 통로로 연결해야 한다. 칩을 높이 쌓을수록 두께가 두꺼워지고 열이 집중되며 작은 접합 불량도 완제품 수율을 떨어뜨린다. 패키징 기술이 단순 조립을 넘어 HBM의 성능과 생산성을 결정하는 이유다.

삼성전자가 온양 신규 라인을 서둘러 구축하는 배경에도 이러한 구조 변화가 있다. 6세대 HBM4부터 데이터 입출력 통로가 기존 1024개에서 2048개로 두 배 늘었고 차세대 제품에는 더 높은 적층과 효율 개선이 요구된다. 전공정에서 성능 좋은 D램을 생산하더라도 적층·접합 수율을 확보하지 못하면 제품 경쟁력으로 이어지기 어렵다.

12일 충남 아산 삼상전자 온양사업장에서 열린 '충청 메가프로젝트' 착공식 참석한 이재명 대통령(가운데)과 김정관 산업부 장관(왼쪽), 이재용 삼성전자 회장(오른쪽) [사진=KTV 갈무리]

◆ 삼성은 직접 접합, SK는 기존 공정 고도화

기술 경쟁의 중심에는 '하이브리드 본딩'이 있다. 기존 방식은 D램 사이에 미세한 금속 돌기인 범프를 두고 열과 압력을 가해 접합한다. 하이브리드 본딩은 구리 배선과 절연막을 직접 붙여 칩 사이 간격을 줄이는 기술이다. 같은 높이에 더 많은 D램을 쌓는 데 유리하지만 접합면의 미세한 이물질이나 빈 공간이 불량을 일으킬 수 있어 공정 관리가 까다롭다.

삼성전자는 HBM4 기반 하이브리드 구리 본딩(HCB) 샘플을 고객사에 공급했고 HBM4E에서 일부 사업화를 추진하고 있다. 초기에는 기존 열압착 방식을 활용하면서 새로운 기술의 양산성을 2027년까지 검증하겠다는 계획이다.

SK하이닉스는 검증된 공정의 생산성을 높이면서 차세대 접합 기술을 병행 개발하고 있다. 주력인 MR-MUF는 D램 적층 후 칩 사이에 액체 보호재를 채워 굳히는 공정이다. 지난 5월 공개한 'iHBM'은 패키지 내부에 별도 방열 경로를 마련해 열저항을 30% 이상 낮추는 기술로, 기존 MR-MUF 기반 생산공정을 활용할 수 있다. SK하이닉스는 HBM5 등 차세대 제품에 적용할 계획이다. 시장조사업체 카운터포인트리서치는 SK하이닉스가 2029~2030년 8세대 HBM5를 선보이며 하이브리드 본딩 도입을 확대할 것으로 전망했다.

반도체업계 관계자는 "차세대 HBM 경쟁에서는 적층 기술의 완성도뿐 아니라 안정적인 수율과 생산단가 확보가 중요하다"며 "하이브리드 본딩이 기술적으로 우수하더라도 양산 과정에서 경제성을 확보하지 못하면 기존 공정을 대체하기 어렵다"고 설명했다. 이어 "삼성전자의 온양 신규 공장 착공을 계기로 첨단 패키징 경쟁이 본격적인 생산체계 구축 단계로 접어들고 있다"며 "2029년 전후 고적층 HBM 시장에서는 누가 더 안정적이고 효율적인 양산체계를 갖추느냐가 주도권을 가를 것"이라고 내다봤다.

syu@newspim.com

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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