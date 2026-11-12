국민연금 해외수급자, 서류 제출 없이 수급권 확인 '가능'

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단은 12일 해외수급자 수급권 확인 서비스를 시행했다
- 해외수급자는 공공 마이데이터로 생존 여부 등을 간편하게 확인받게 됐다
- 지사 방문이나 누리집·모바일 앱을 통해 서비스 신청이 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
출입국 사실 증명 등 연계
"행정서비스 혁신 추진"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 앞으로 해외에 거주하는 국민연금 수급자들은 매년 생존 여부 등을 증명하기 위해 직접 서류를 발급받아 제출하는 번거로움 없이 간편하게 수급권을 확인할 수 있게 된다.
국민연금공단은 해외수급자가 본인의 생존 여부 등을 증명하기 위해 관련 서류를 제출해야 했던 번거로움을 덜어주고자 행정안전부의 공공 마이데이터를 활용한 '해외수급자 수급권 확인 서비스'를 시행했다고 12일 밝혔다.
연금공단은 매년 해외 거주 수급자, 외국인 수급자 등 해외수급자 전체를 대상으로 수급자의 생존 여부 등에 대한 변동 사항을 정기적으로 확인하고 있다. 이를 위해 대상자들은 국내 또는 해외에서 증빙 서류를 직접 발급받아 공단에 제출해야 하는 행정적 불편을 겪어 왔다.
이번 서비스 개시로 수급권 확인 대상자가 서비스를 신청하면 국민연금이 공공 마이데이터를 통해 필수 서류를 직접 확인하게 된다. 연계되는 서비스는 ▲국내거소신고 사실증명 ▲외국인등록 사실증명 ▲출입국에 관한 사실증명 ▲재외국민등록부등본 등 4종의 묶음 정보다. 이를 통해 수급자는 서류 준비에 따른 시간적·경제적 부담을 대폭 줄일 수 있게 됐다.
서비스 신청을 원하는 수급자는 가까운 국민연금공단 지사를 방문하면 된다. 연금공단 누리집 홈페이지 또는 모바일 앱 '내 곁에 국민연금'을 통해서도 간편하게 신청할 수 있다.
정태규 국민연금공단 연금이사는 "이번 서비스를 통해 해외수급자분들이 겪던 복잡한 서류 발급과 제출 부담을 덜어 드리는 한편, 연금공단 역시 실시간 디지털 데이터 연계로 수급권 확인 업무를 더욱 신속하게 처리할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 국민이 체감할 수 있도록 국민 눈높이에 맞춘 행정서비스 혁신을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.
sdk1991@newspim.com