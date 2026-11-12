엠게임 '나이트 온라인' 글로벌 신규 서버 오픈

AI 핵심 요약beta
- 엠게임은 12일 나이트 온라인 글로벌 신규 서버를 오후 10시 오픈했다.
- 사전등록자는 11일 기준 2022년 신규 서버 때보다 40% 증가했다.
- 엠게임은 서버 오픈 기념 선물과 재분배 아이템 등 이벤트를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엠게임이 노아시스템과 공동 개발한 다중접속역할수행게임(MMORPG) '나이트 온라인'의 글로벌 신규 서버를 12일 오후 10시(한국시간) 오픈한다.
신규 서버 사전등록자는 11월 11일 기준으로 2022년 신규 서버 오픈 당시보다 40% 증가했다. 엠게임은 현지 퍼블리셔 게임카페서비스와 함께 이번 서버를 운영한다.
'나이트 온라인'은 신규 서버 오픈과 채널 증설을 통해 매출 성장을 이뤄왔다. 2022년 11월 신규 서버 오픈 당시 첫날 매출은 91만 달러로 서비스 이래 최고 일 매출을 기록했고 같은 해 12월에는 전월 대비 55%, 전년 동월 대비 432% 증가하며 2005년 현지 서비스 시작 이후 최대 월 매출을 달성했다. 2024년 4분기 신규 채널 증설 이후 2025년 1분기에는 엠게임의 역대 1분기 최고 매출을 기록했다.
신규 서버 오픈을 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 오픈일부터 4주간 계정당 최초 접속 시 기념 선물을 지급하고 신규·기존 서버 이용자에게 캐릭터 재분배 아이템을 제공한다.
12월 1일부터 31일까지는 전 서버를 대상으로 래더 랭킹 추가 보상 이벤트를 진행하며 프리미엄 이용자에게는 매일 아이템 드랍율을 증가시킬 수 있는 'DC플래쉬'를 제공한다.
'나이트 온라인'은 2002년 국내 서비스를 시작했으며 현재 미국과 유럽 등 30여 개국에서 서비스 중이다. 스팀을 통해서도 이용할 수 있다.
origin@newspim.com