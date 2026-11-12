한강벨트 성동·강동 하락…92주째 오른 서울 아파트값, 강남發 하락세 확산

성동 32주-강동 33주만 하락 전환…나머지 한강벨트도 상승세 둔화

서울 전셋값 전방위 상승…강남구 0.27%↑, 서초구 14주만 상승전환

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 아파트값이 이번주 0.07% 오르며 연속 상승기록을 92주로 갈아치웠다. 다만 강남·서초구가 14주 연속 하락한 가운데 서울 성동구와 강동구가 각각 32주, 33주 만에 하락 전환하는 등 강남발 아파트값 하락세가 지난해 집값 상승을 주도했던 한강벨트로 확산되고 있는 추세다.

12일 한국부동산원의 2026년 11월 2주(11월9일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과 매매가격지수는 0.07%, 전세가격지수는 0.10% 각각 상승했다. 수도권 아파트 매맷값은 0.14%, 전셋값은 0.16% 올랐다.

[자료=한국부동산원]

서울 아파트 매맷값은 지난주와 같은 0.07% 주간 상승률을 기록했다. 강북권 상승, 강남권 하락 등 혼조세가 보이고 있다는 게 한국부동산원의 분석이다. 다만 고가 아파트 밀집지역의 하락세는 확산되고 있다. 강남구와 서초구 아파트값이 각각 -0.25%, -0.26% 변동률을 보이며 14주 연속 하락한데 이어 송파구 역시 이번주 -0.35%로 또다시 하락하며 10주 연속 하락을 이어갔다. 다만 용산구는 0.03% 오르며 아슬아슬한 상승세를 유지하고 있다.

특히 지난해 서울 아파트값 상승을 견인했던 '한강벨트' 성동구가 이번주 -0.02%를 보이며 32주만에 하락전환했다. 또 강동구 역시 -0.01%로 올해 3월 4주 이후 33주만에 하락으로 돌아섰다. 나머지 한강벨트 지역도 하향세가 두드러진다. 동작구는 이번주 0.01% 상승률로 하락전환을 눈 앞에 두고 있으며 양천구도 0.03% 오르며 상승세 둔화가 나타났다. 마포구와 영등포구는 각각 0.10% 상승했으나 전주 대비 큰폭 하락을 기록했다.

다만 강북권의 강세는 유지되고 있다. 성북구(0.39%)와 동대문구(0.28%), 도봉구(0.22%), 노원구(0.20%) 모두 전주 대비 상승폭을 확대했으며 서남권의 금천구(0.27%), 구로구(0.24%), 관악구(0.23%)도 지난주와 비슷한 상승률을 기록했다.

경기 아파트값도 지난주(0.20%)보다 오른 0.21% 상승률을 기록했다. 용인기흥(0.63%)을 비롯해 수원영통(0.60%), 화성동탄(0.56%), 화성병점(0.47%) 등 '반도체 후광지역'이 큰 폭의 매맷값 상승을 보였다. 또 1기 신도시 라인도 군포시(0.56%)를 필두로 안양동안(0.50%), 부천원미(0.40%) 등에서 높은 상승이 나타났다. 김포아라지구 공공택지 지정이후 하락으로 돌아선 인천은 지난주와 같은 -0.01%로 하락을 유지했다.

지방은 0.01% 상승을 기록한 가운데 4대 광역시는 0.00% 보합으로 전환했다. 광역시 가운데 '나홀로 상승'을 거듭하던 울산은 이번주 0.02% 상승했으며 대전(0.02%), 대구(0.01%)도 올랐다. 세종은 0.16%로 큰폭의 상승을 보였으며 전남광주는 0.01% 하락했다. 7개도는 지난주와 같은 보합을 기록한 가운데 창원성산(0.13%)이 오른 경남이 0.03% 최고 상승률을 보였다.

[자료=한국부동산원]

전국 아파트 전세가격지수는 0.10% 상승했다. 수도권은 0.16%, 지방은 0.04% 상승했다.

서울 아파트 전셋값은 0.17%로 지난주와 같은 주간 상승률을 보였다. 특히 서울 전셋값은 전방위 상승이 나타나고 있다. 8·3 세제 개편안 발표 이후 13주 연속 하락을 이어가던 서초구는 이번주 0.04% 오르며 14주 만에 상승전환했다. 지난주 하락전환한 송파구 역시 이번주 0.03% 오르며 상승으로 돌아선 상황이다. 최근까지 약세를 면치 못했던 강남구 아파트 전셋값은 이번주 0.27%의 큰 폭 상승을 기록했다.

강북·서남권의 전셋값 상승세는 유지되고 있다. 도봉구(0.37%)를 비롯해 강북구(0.35%), 성북구(0.34%)가 큰 폭으로 올랐으며 마포구(0.28%), 금천구(0.27%), 동대문구(0.26%)에서 높은 상승이 나타났다.

경기 전셋값은 0.17% 상승하며 지난주(0.16%)보다 상승폭을 키웠다. 용인기흥(0.40%), 성남수정(0.38%) 등 서울 출퇴근 권역과 반도체 셔세권인 화성동탄(0.37%)에서 높은 상승세가 나타났다. 인천도 0.11% 오르며 지난주(0.10%)보다 커진 상승폭을 보였다. 영종구(0.20%) 전셋값이 큰 폭으로 올랐다.

4대 광역시는 0.04% 상승했다. 부산(0.05%)을 비롯한 4곳 모두 상승했으며 세종은 매맷값에 이어 전셋값도 0.25%의 높은 상승률을 나타냈다. 7개 도도 경남(0.07%)의 강세에 힘입어 0.03% 상승했다. 반면 전남광주 0.01% 하락했다.

donglee@newspim.com