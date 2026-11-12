삼성, '나눔위크' 임직원 10만8000명 참여…특별모금 목표 50% 초과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2주간 3억원 모금…연평균 모금액의 약 23%

나눔키오스크 누적 144억6000만원·아동 5137명 지원

노사·지역상권 함께하는 '나눔가게' 370곳 참여

[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 삼성 임직원 10만8000여명이 올해 '나눔위크' 기간 기부와 헌혈, 봉사활동에 참여했다. 도움이 필요한 아동을 위한 특별모금에서는 당초 목표액을 50% 웃도는 3억원이 모였다. 삼성은 노사와 지역상권이 함께하는 사회공헌 프로그램도 확대하며 지역사회와의 상생에 나서고 있다.

삼성은 12일 삼성전자 화성사업장 DSR타워에서 '2026 나눔의 날' 행사를 열고 지난 2일부터 진행한 나눔위크의 주요 성과를 공유했다.

올해로 4년째를 맞은 나눔위크에는 국내 23개 관계사 임직원 10만8000여명이 참여했다. 임직원들은 사원증을 활용한 소액 기부부터 헌혈, 지역사회 봉사활동까지 다양한 방식으로 나눔을 실천했다.

이날 행사에는 김선민 조국혁신당 의원, 이준석 개혁신당 의원, 박용인 삼성전자 시스템LSI사업부장 사장, 사회복지단체 관계자 등 약 100명이 참석했다.

삼성전자 임직원과 가족들이 수원 화성행궁을 찾아 환경정화 봉사활동을 진행했다. [사진=삼성전자]

◆ 2주간 3억원 모금…나눔키오스크 누적 144억6000만원

삼성 임직원들은 이번 나눔위크 기간 아동 20명을 위한 특별모금으로 총 3억원을 모았다. 당초 아동 1명당 1000만원씩 총 2억원을 지원한다는 목표를 세웠으나, 실제 모금액은 목표보다 1억원 많은 3억원을 기록했다.

모금에는 삼성의 사내 기부 플랫폼인 '나눔키오스크'가 활용됐다. 임직원이 사업장에 설치된 키오스크에서 도움이 필요한 아동의 사연을 확인하고 사원증을 태그하면 1000원씩 기부되는 방식이다.

2015년 삼성전자 구미사업장에서 시작된 나눔키오스크는 현재 국내 113대, 해외 43대 등 총 156대로 확대됐다. 누적 모금액은 144억6000만원으로, 지금까지 아동 5137명이 지원을 받았다. 이번 나눔위크에서는 2주 만에 연평균 모금액의 약 23%에 해당하는 기부금이 모인 셈이다.

삼성전자 임직원들이 사업장 내 설치된 나눔키오스크에 사원증을 태깅하여 기부하고 있다. [사진=삼성전자]

이날 행사에서는 나눔키오스크 기부금으로 치료와 학습 지원을 받은 아동의 사례도 소개됐다.

후원 아동인 한솔 군(가명)의 어머니는 행사에 참석해 "지난 2월 종합심리검사에서 아이의 지능지수가 이전 56에서 72로 16점 올랐다"며 "지적장애에 해당한다는 설명을 들었던 아이가 이번에는 경계선 지능에 해당한다는 설명을 들었다"고 전했다.

이어 "삼성전자의 도움은 한솔이에게 치료받을 기회를 주었고, 저에게는 아이의 가능성을 믿고 기다릴 힘을 주었다"며 감사의 뜻을 밝혔다.

삼성전자 임직원들이 유기견 보호소를 찾아 봉사활동을 진행했다. [사진=삼성전자]

◆ 30년간 헌혈 45만명 참여…경영진도 봉사 동참

삼성은 나눔위크 기간 전국 사업장에서 헌혈 캠페인도 진행했다. 1996년부터 이어온 삼성의 헌혈 캠페인에는 지난 30년간 임직원 45만여명이 참여했다.

헌혈 인프라 지원도 확대하고 있다. 삼성 임원들은 2022년 특별격려금 일부를 기부해 약 100억원을 모금했으며, 이를 활용해 매년 헌혈버스 4대를 제작·기증하고 있다. 올해까지 전달한 헌혈버스는 총 20대로, 향후 총 40대를 기증할 계획이다.

임직원과 경영진의 지역사회 봉사활동도 진행됐다. 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 대표이사 부회장은 지난 3일 초기업 노동조합 삼성전자 지부와 함께 경기 용인시 장애인 표준사업장 '희망별숲'에서 쿠키 만들기 봉사에 참여했다.

노태문 디바이스경험(DX)부문 대표이사 사장도 지난 7일 수원시 광교노인복지관에서 독거노인을 위한 도시락 조리 봉사활동에 참여했다.

삼성전자는 이날 기부와 헌혈 등 사회공헌 활동에 적극 참여한 임직원을 대상으로 'CSR 어워즈'도 시상했다. 헌혈 부문 수상자인 삼성전자 반도체연구소 김지호 씨는 누적 헌혈 100회를 달성했으며, 올해에만 25차례 헌혈에 참여했다.

전영현 삼성전자 대표이사 부회장과 DS부문 경영진들이 장애인 표준사업장 '희망별숲'을 찾아 과자 만들기 봉사에 참여했다. [사진=삼성전자]

◆ 노사·지역상권 함께하는 '나눔가게' 확대

올해 행사에서는 노사와 지역사회가 함께하는 사회공헌 프로그램 '나눔가게'의 기부금 전달식이 처음으로 열렸다.

나눔가게는 삼성 임직원들이 사업장 인근 지정 음식점이나 카페를 이용하면 해당 가게가 매출 일부를 기부하는 프로그램이다. 임직원의 이용이 늘수록 지역 소상공인의 매출과 기부금이 함께 증가하는 구조다.

현재 삼성전자와 삼성전기, 삼성디스플레이, 삼성SDI 등 17개 관계사의 22개 사업장에서 운영하고 있다. 수원과 화성, 광주, 구미, 평택 등 전국 사업장 인근 음식점과 카페 370곳이 참여하고 있다.

이날 박용인 사장과 최승호 초기업 노동조합 삼성전자 지부 위원장, 나눔가게 참여 점주들은 세이브더칠드런과 굿네이버스, 초록우산에 기부금을 전달했다. 기부금은 취약계층 아동과 청소년 지원에 사용될 예정이다.

박 사장은 "지역사회와 상생하는 나눔가게는 지역공동체 기반의 상생문화를 확산하는 또 하나의 성공적인 CSR 모델이 되리라고 기대한다"며 "삼성은 앞으로도 지역사회와 함께 선한 영향력을 펼치며 다양한 CSR 활동을 이어가겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 12일 삼성전자 화성사업장 DSR타워에서 열린 '나눔의 날' 행사에서 나눔가게 기부금 전달식을 진행하고 있다. 2026.11.12 flurry327@newspim.com

◆ 임직원 15만6000명 기부약정…회사도 같은 금액 출연

삼성은 나눔위크와 별도로 11월 한 달간 임직원 기부약정 캠페인도 운영하고 있다.

임직원들이 사내 인트라넷을 통해 내년에 후원할 사회공헌 프로그램과 기부액을 정하면 매월 급여에서 해당 금액이 기부된다. 회사는 임직원이 약정한 금액과 동일한 금액을 추가로 출연하는 1대 1 매칭 방식으로 기부에 동참한다.

올해 11월 기준 기부약정에 참여한 삼성 임직원은 15만6000여명이다. 임직원들은 금전 후원 외에도 재능기부를 신청할 수 있다.

삼성은 5년 연속 월평균 30만원 이상 기부한 임직원을 예우하는 '아너스클럽'도 2024년부터 운영하고 있다. 올해까지 총 10명이 이름을 올렸다.

이 밖에도 삼성은 '함께가요 미래로! 인에이블링 피플(Enabling People)'이라는 사회공헌 비전 아래 삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY), 삼성희망디딤돌, 삼성드림클래스 등 청소년 교육 프로그램과 중소기업 스마트공장 전환 지원, 삼성 C랩 등 상생협력 사업을 운영하고 있다.

flurry327@newspim.com