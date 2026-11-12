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삼성, '나눔위크' 임직원 10만8000명 참여…특별모금 목표 50% 초과

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  • 삼성은 12일 나눔위크에 임직원 10만8000여명이 참여했다고 밝혔다
  • 삼성 임직원들은 아동 특별모금으로 목표액을 웃도는 3억원을 모았다
  • 삼성은 헌혈과 봉사, 나눔가게 등 지역사회 상생 활동을 확대했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2주간 3억원 모금…연평균 모금액의 약 23%
나눔키오스크 누적 144억6000만원·아동 5137명 지원
노사·지역상권 함께하는 '나눔가게' 370곳 참여

[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 삼성 임직원 10만8000여명이 올해 '나눔위크' 기간 기부와 헌혈, 봉사활동에 참여했다. 도움이 필요한 아동을 위한 특별모금에서는 당초 목표액을 50% 웃도는 3억원이 모였다. 삼성은 노사와 지역상권이 함께하는 사회공헌 프로그램도 확대하며 지역사회와의 상생에 나서고 있다.

삼성은 12일 삼성전자 화성사업장 DSR타워에서 '2026 나눔의 날' 행사를 열고 지난 2일부터 진행한 나눔위크의 주요 성과를 공유했다.

올해로 4년째를 맞은 나눔위크에는 국내 23개 관계사 임직원 10만8000여명이 참여했다. 임직원들은 사원증을 활용한 소액 기부부터 헌혈, 지역사회 봉사활동까지 다양한 방식으로 나눔을 실천했다.

이날 행사에는 김선민 조국혁신당 의원, 이준석 개혁신당 의원, 박용인 삼성전자 시스템LSI사업부장 사장, 사회복지단체 관계자 등 약 100명이 참석했다.

삼성전자 임직원과 가족들이 수원 화성행궁을 찾아 환경정화 봉사활동을 진행했다. [사진=삼성전자]

◆ 2주간 3억원 모금…나눔키오스크 누적 144억6000만원

삼성 임직원들은 이번 나눔위크 기간 아동 20명을 위한 특별모금으로 총 3억원을 모았다. 당초 아동 1명당 1000만원씩 총 2억원을 지원한다는 목표를 세웠으나, 실제 모금액은 목표보다 1억원 많은 3억원을 기록했다.

모금에는 삼성의 사내 기부 플랫폼인 '나눔키오스크'가 활용됐다. 임직원이 사업장에 설치된 키오스크에서 도움이 필요한 아동의 사연을 확인하고 사원증을 태그하면 1000원씩 기부되는 방식이다.

2015년 삼성전자 구미사업장에서 시작된 나눔키오스크는 현재 국내 113대, 해외 43대 등 총 156대로 확대됐다. 누적 모금액은 144억6000만원으로, 지금까지 아동 5137명이 지원을 받았다. 이번 나눔위크에서는 2주 만에 연평균 모금액의 약 23%에 해당하는 기부금이 모인 셈이다.

삼성전자 임직원들이 사업장 내 설치된 나눔키오스크에 사원증을 태깅하여 기부하고 있다. [사진=삼성전자]

이날 행사에서는 나눔키오스크 기부금으로 치료와 학습 지원을 받은 아동의 사례도 소개됐다.

후원 아동인 한솔 군(가명)의 어머니는 행사에 참석해 "지난 2월 종합심리검사에서 아이의 지능지수가 이전 56에서 72로 16점 올랐다"며 "지적장애에 해당한다는 설명을 들었던 아이가 이번에는 경계선 지능에 해당한다는 설명을 들었다"고 전했다.

이어 "삼성전자의 도움은 한솔이에게 치료받을 기회를 주었고, 저에게는 아이의 가능성을 믿고 기다릴 힘을 주었다"며 감사의 뜻을 밝혔다.

삼성전자 임직원들이 유기견 보호소를 찾아 봉사활동을 진행했다. [사진=삼성전자]

◆ 30년간 헌혈 45만명 참여…경영진도 봉사 동참

삼성은 나눔위크 기간 전국 사업장에서 헌혈 캠페인도 진행했다. 1996년부터 이어온 삼성의 헌혈 캠페인에는 지난 30년간 임직원 45만여명이 참여했다.

헌혈 인프라 지원도 확대하고 있다. 삼성 임원들은 2022년 특별격려금 일부를 기부해 약 100억원을 모금했으며, 이를 활용해 매년 헌혈버스 4대를 제작·기증하고 있다. 올해까지 전달한 헌혈버스는 총 20대로, 향후 총 40대를 기증할 계획이다.

임직원과 경영진의 지역사회 봉사활동도 진행됐다. 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 대표이사 부회장은 지난 3일 초기업 노동조합 삼성전자 지부와 함께 경기 용인시 장애인 표준사업장 '희망별숲'에서 쿠키 만들기 봉사에 참여했다.

노태문 디바이스경험(DX)부문 대표이사 사장도 지난 7일 수원시 광교노인복지관에서 독거노인을 위한 도시락 조리 봉사활동에 참여했다.

삼성전자는 이날 기부와 헌혈 등 사회공헌 활동에 적극 참여한 임직원을 대상으로 'CSR 어워즈'도 시상했다. 헌혈 부문 수상자인 삼성전자 반도체연구소 김지호 씨는 누적 헌혈 100회를 달성했으며, 올해에만 25차례 헌혈에 참여했다.

전영현 삼성전자 대표이사 부회장과 DS부문 경영진들이 장애인 표준사업장 '희망별숲'을 찾아 과자 만들기 봉사에 참여했다. [사진=삼성전자]

◆ 노사·지역상권 함께하는 '나눔가게' 확대

올해 행사에서는 노사와 지역사회가 함께하는 사회공헌 프로그램 '나눔가게'의 기부금 전달식이 처음으로 열렸다.

나눔가게는 삼성 임직원들이 사업장 인근 지정 음식점이나 카페를 이용하면 해당 가게가 매출 일부를 기부하는 프로그램이다. 임직원의 이용이 늘수록 지역 소상공인의 매출과 기부금이 함께 증가하는 구조다.

현재 삼성전자와 삼성전기, 삼성디스플레이, 삼성SDI 등 17개 관계사의 22개 사업장에서 운영하고 있다. 수원과 화성, 광주, 구미, 평택 등 전국 사업장 인근 음식점과 카페 370곳이 참여하고 있다.

이날 박용인 사장과 최승호 초기업 노동조합 삼성전자 지부 위원장, 나눔가게 참여 점주들은 세이브더칠드런과 굿네이버스, 초록우산에 기부금을 전달했다. 기부금은 취약계층 아동과 청소년 지원에 사용될 예정이다.

박 사장은 "지역사회와 상생하는 나눔가게는 지역공동체 기반의 상생문화를 확산하는 또 하나의 성공적인 CSR 모델이 되리라고 기대한다"며 "삼성은 앞으로도 지역사회와 함께 선한 영향력을 펼치며 다양한 CSR 활동을 이어가겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 12일 삼성전자 화성사업장 DSR타워에서 열린 '나눔의 날' 행사에서 나눔가게 기부금 전달식을 진행하고 있다. 2026.11.12 flurry327@newspim.com

◆ 임직원 15만6000명 기부약정…회사도 같은 금액 출연

삼성은 나눔위크와 별도로 11월 한 달간 임직원 기부약정 캠페인도 운영하고 있다.

임직원들이 사내 인트라넷을 통해 내년에 후원할 사회공헌 프로그램과 기부액을 정하면 매월 급여에서 해당 금액이 기부된다. 회사는 임직원이 약정한 금액과 동일한 금액을 추가로 출연하는 1대 1 매칭 방식으로 기부에 동참한다.

올해 11월 기준 기부약정에 참여한 삼성 임직원은 15만6000여명이다. 임직원들은 금전 후원 외에도 재능기부를 신청할 수 있다.

삼성은 5년 연속 월평균 30만원 이상 기부한 임직원을 예우하는 '아너스클럽'도 2024년부터 운영하고 있다. 올해까지 총 10명이 이름을 올렸다.

이 밖에도 삼성은 '함께가요 미래로! 인에이블링 피플(Enabling People)'이라는 사회공헌 비전 아래 삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY), 삼성희망디딤돌, 삼성드림클래스 등 청소년 교육 프로그램과 중소기업 스마트공장 전환 지원, 삼성 C랩 등 상생협력 사업을 운영하고 있다.

flurry327@newspim.com

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

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