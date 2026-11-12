네오위즈, 장애인 의무고용 100% 달성

AI 핵심 요약beta
- 네오위즈는 12일 장애인 고용컨설팅 성과공유대회에서 최우수상을 받았다
- 네오위즈는 카케어·헬스키핑 등 장애인 직무를 발굴했다
- 네오위즈는 2025년 4월 장애인 의무고용 100%를 달성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네오위즈가 고용노동부 주최 '제3회 장애인 고용컨설팅 성과공유대회'에서 최우수상을 받았다고 12일 밝혔다.
네오위즈는 법정 장애인 의무고용인원을 모두 충족했다. 또한 게임업계 특성을 고려해 장애인 노동자가 담당할 수 있는 직무를 발굴했다.
차량 세차 서비스 '카케어', 헬스키핑, 어학 클래스, IT 지원 등이다. 사내 전담 조직 '에이블 핸즈'를 중심으로 채용부터 교육·훈련, 직무 배치, 사후관리까지 전 과정을 연계한 고용 지원 시스템을 운영했다.
이를 통해 장애인 노동자에게는 역량을 발휘할 일자리를, 임직원에게는 개선된 업무 환경을 제공하는 상생 모델을 구축했다. 회사는 2025년 4월 법정 장애인 의무고용인원 전원을 직접 고용하며 의무고용 100%를 달성했다.
네오위즈 관계자는 "장애인 근로자가 역량을 발휘할 직무를 발굴하고 함께 일하는 환경을 만들어 온 노력을 인정받았다"며 "앞으로도 장애인 고용 기회를 지속 확대하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com