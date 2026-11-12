라인게임즈, '대항해시대 오리진'에 창세기전 콜라보

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈는 12일 ‘대항해시대 오리진’에 창세기전 2차 협업 콘텐츠를 업데이트했다.
- 신규 제독 시라노 번스타인과 살라딘, 항해사 2종 및 관련 연대기가 추가됐다.
- 전투 편의 기능과 각종 기념 이벤트가 추가됐으며 관련 콘텐츠는 12월 8일까지 운영된다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈는 모티프, 코에이테크모게임스와 공동 개발한 오픈월드 다중접속역할수행게임(MMORPG) '대항해시대 오리진'에서 국내 대표 RPG 게임 지식재산권(IP) '창세기전'과의 2차 콜라보레이션 콘텐츠를 업데이트했다.
이번 업데이트에서는 신규 제독 '시라노 번스타인'과 '살라딘'이 등장했다. 시라노 번스타인은 창세기전 외전 '서풍의 광시곡'의 주인공이며 살라딘은 창세기전3의 주인공이다. 신규 제독의 스토리를 경험하고 보상을 얻을 수 있는 제독 연대기도 함께 공개됐다. 콜라보 기념 유료 항해사 '메르세데스 로소'와 '셰라자드'도 상점에서 영입 가능하며, 신규 제독과 항해사는 12월 8일까지 획득할 수 있다.
게임 편의성도 개선됐다. '대격돌' 콘텐츠의 불필요한 연출을 줄이고 쾌속 기능을 추가해 전투 진행 속도를 높였다. 위임 방식으로 진행되는 '자동 교전' 기능도 새로 도입했으며 주간 참여 및 승리 보상을 강화했다. 이 외에도 세계 지도에서 도시나 마을 선택 시 선호 시설 및 메뉴로 자동 이동하는 기능과 여관 메뉴에서 등장 항해사를 미리 확인할 수 있는 기능을 추가했다.
콜라보를 기념한 이벤트는 12월 8일까지 진행된다. 항해사 성장 재료를 제공하는 출석 이벤트와 대상 상품의 누적 획득 횟수에 따라 추가 보상을 지급하는 '안타리아 감사제'가 실시된다. 11월 24일까지는 요일별 핫타임과 주말 전용 물물교환이 포함된 '행운 축제' 이벤트가 열린다.
'향신료 축제' 이벤트에서는 교역 전문 지식에 따라 다양한 향신료를 생산할 수 있으며 생산 대성공 시 최대 500억 두카트를 얻을 수 있는 '행운의 두카트 복권'을 지급한다. 12월 8일 이내에 14일간 출석하면 보상을 제공하는 출석 이벤트도 열린다. 기존 '에르난' 이벤트 시나리오도 복각돼 12월 8일까지 '에르난 오브레곤' 항해사 교환권과 각종 강화 아이템을 획득할 수 있다.
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