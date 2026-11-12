"美 스탠퍼드서 4주간 의료혁신 배운다"…보건산업진흥원, 글로벌 브릿지 연수생 모집

AI 핵심 요약beta
- 한국보건산업진흥원이 12일 바이오헬스 인재 16명 모집을 시작했다
- 참가자들은 내년 1월 18일부터 스탠퍼드대에서 4주간 연수한다
- 진흥원은 교육비와 항공료·숙박비를 전액 지원할 예정이다
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16명 선발…25일 신청 마감
"국내 의료혁신 이어가도록"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 의대생과 이공계 박사과정생 등 국내 유망 인재 16명이 항공료와 숙박비 전액을 지원받으며 미국 스탠퍼드대에서 연수할 수 있는 기회의 장이 열린다.
한국보건산업진흥원은 오는 25일까지 미래 의료혁신을 이끌어갈 핵심인재를 양성하기 위해 '바이오헬스 핵심인재 글로벌 브릿지 연수 프로그램(KHIDI-Stanford Biodesign)' 참가자를 모집한다고 12일 밝혔다.
이번 프로그램은 미국 스탠퍼드대학교 바이오디자인(Stanford Biodesign)과 연계해 임상현장의 미충족 의료수요를 발굴하고 이를 혁신적인 의료기술 개발과 사업화로 연결하는 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 연수는 내년 1월 18일부터 2월 12일까지 4주간 미국 스탠퍼드대학교와 샌프란시스코 베이 지역에서 진행할 예정이다.
진흥원은 스탠퍼드 바이오디자인 측과 의료수요 발굴, 해결방안 개발, 실행·사업화 전략 수립 등 핵심 교육과정에 대한 실무협의를 진행했다. 이를 바탕으로 팀 프로젝트, 전문가 멘토링, 의료혁신 관련 기관 방문 등을 포함한 실습 중심의 연수 프로그램을 추진할 계획이다.
모집 대상은 의과대학생, MD-PhD 과정생, 전공의, 바이오헬스 분야 이공계 박사과정생 등이다. 선발 규모는 16명 이내다. 진흥원은 선발된 연수생에게 교육비, 왕복 항공료, 숙박비 등 연수에 필요한 필수 경비를 지원하며 수료 요건을 충족한 참가자에게는 소정의 체재비도 지급할 예정이다. 참가 희망자는 오는 25일 오후 3시까지 신청서와 관련 서류를 전자메일로 제출하면 된다.
송태균 진흥원 바이오헬스혁신본부장은 "이번 연수는 미래 의과학 인재들이 의료현장의 문제를 새로운 연구와 기술혁신의 기회로 발전시키는 역량을 키울 수 있도록 기획됐다"며 "글로벌 선도기관과의 교류를 통해 얻은 경험이 국내 의료혁신으로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 했다.
sdk1991@newspim.com