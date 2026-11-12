성수동에 팝업 여는 홍콩익스프레스…국내 LCC와 경쟁 자신감

한국 노선 공급 좌석 1년 새 29% 증가…시장 점유율 1위

자넷 마오 CEO "운영 효율성·노선망·가성비 집중"…성수동서 첫 팝업

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= "LCC 모델에도 여러 형태가 있지만 우리가 잘하는 부분에 집중하는 것이 중요합니다. 운영 효율성과 네트워크, 가성비 등 세 가지에 초점을 맞춰 나갈 것입니다."

자넷 마오 홍콩익스프레스 최고경영자(CEO)는 12일 서울 성수동 언더스탠드에비뉴에서 열린 기자간담회에서 국내 통합 저비용항공사(LCC) 출범에 따른 경쟁 대응 전략을 묻는 질문에 이같이 말했다.

자넷 마오 홍콩익스프레스 최고경영자(CEO)가 12일 서울 성수동 언더스탠드에비뉴에서 열린 팝업스토어 개막식에서 발언하고 있다.[사진=김지헌 기자]

홍콩의 유일한 LCC인 홍콩익스프레스가 서울 성수동에 팝업스토어를 열고 한국 소비자들과의 접점 확대에 나섰다. 그동안 한국 노선에서 거둔 성장세를 바탕으로 브랜드 인지도를 높이고 국내 시장 공략을 강화한다는 계획이다.

홍콩익스프레스는 2004년 설립돼 2013년 저비용항공사(LCC)로 전환했다. 2019년 캐세이퍼시픽에 인수돼 캐세이그룹에 편입됐다. 현재 캐세이그룹은 대형항공사(FSC)인 캐세이퍼시픽과 LCC인 홍콩익스프레스를 중심으로 이중 브랜드 전략을 운영하고 있다.

한국 시장에서는 2014년 인천~홍콩 노선에 처음 취항했다. 이후 부산과 제주, 대구로 노선망을 넓혀 현재 국내 4개 도시와 홍콩을 연결하는 직항편을 주 최대 68회 운항하고 있다. 특히 대구~홍콩 직항 노선을 운항하는 유일한 항공사다.

홍콩익스프레스는 한국~홍콩 노선에서 공급 좌석을 확대하고 있다. 올해 공급 좌석 수는 지난해보다 약 29% 증가했고 현재 한국~홍콩 노선을 운항하는 항공사 가운데 공급 좌석 기준 점유율 1위를 차지하고 있다.

홍콩익스프레스는 한국 시장의 주요 특징으로 젊은 개별 여행객 중심의 수요를 꼽았다. 홍콩익스프레스에 따르면 전체 이용객의 60.4%가 39세 미만이고 여행 형태별로는 나홀로 여행객이 40%, 커플 여행객이 31%를 차지한다. 항공권 예약의 85% 이상이 온라인에서 이뤄지는 등 디지털 채널 이용률도 높은 편이다.

이번 팝업스토어 역시 젊은 여행객과의 접점을 확대하고 한국 시장에서 브랜드 인지도를 높이기 위한 전략의 일환이다. 자넷 마오 홍콩익스프레스 CEO는 "홍콩익스프레스는 홍콩에서는 매우 유명한 저비용항공사지만 한국에서는 아직까지 인지도가 그렇게 높지 않다"고 말했다. 이어 한국 시장에서 브랜드 인지도를 높이기 위해 장기적으로 투자하겠다는 뜻을 밝혔다.

앞으로 한국 노선의 공급도 확대할 방침이다. 홍콩익스프레스는 내년 신규 항공기 8대를 도입해 전체 좌석 공급을 두 자릿수 비율로 늘릴 계획이다.

한편 이번 기자간담회는 홍콩익스프레스가 2013년 저비용항공사로 전환한 이후 약 13년 만에 한국에서 처음 개최한 공식 기자간담회다. 국내에서는 진에어·에어부산·에어서울의 통합 LCC 출범을 앞둔 시점이어서 행사 개최 배경에도 관심이 쏠렸다.

이와 관련해 마오 CEO는 "통합 LCC 출범과 직접적인 관련이 있는 것은 아니다"며 "그동안 홍콩 현지 여행객들을 중심으로 사업을 전개해 왔지만 앞으로는 홍콩을 방문하는 해외 여행객들에게도 브랜드를 적극적으로 알리고자 한다"고 설명했다. 이어 "한국과 태국, 대만 등에서 관련 행사를 진행하고 있으며 한국이 첫 번째 방문지"라고 덧붙였다.

◆ "항공편 운항 이상의 의미"…성수동에 펼쳐진 작은 홍콩

홍콩익스프레스는 이날부터 15일까지 서울 성수동 언더스탠드에비뉴에서 국내 첫 오프라인 팝업 행사 '홍콩 갈 땐? 홍콩익스프레스항공'을 개최한다. 한국 소비자들에게 브랜드를 알리는 동시에 홍콩의 여행 문화를 직접 경험할 수 있도록 마련한 행사다.

마오 CEO는 "한국은 오랜 기간 홍콩익스프레스에 중요한 시장이었다"며 "특정 시장과 긴밀한 관계를 구축한다는 것은 단순히 항공편을 운항하는 것 이상의 의미가 있다"고 말했다.

이어 "한국 여행객들이 무엇을 중요하게 생각하는지 이해하고 목소리에 귀 기울이기 위해 직접 찾아왔다"며 "이번 행사를 통해 홍콩을 한국 여행객들에게 더욱 가까이 소개하고 한국과 홍콩, 나아가 더 넓은 지역을 연결하는 역할을 알리고자 한다"고 설명했다.

셀프 체크인 키오스크 공간. 방문객들은 여행 성향 테스트를 통해 4가지 여행자 유형 중 자신에게 맞는 유형을 확인하고 맞춤형 여행지를 추천받을 수 있다. [사진=김지헌 기자]

행사장은 ▲게이트&활주로 ▲체크인체험 ▲홍콩도착 ▲홍콩DIY 등 4개 공간으로 구성됐다. 입구에 들어서면 공항 게이트를 형상화한 대형 구조물과 활주로를 연상시키는 바닥 디자인이 방문객을 맞이한다. 실제 공항에서 홍콩행 항공기에 탑승하는 듯한 분위기를 연출했다.

게이트를 지나면 셀프 체크인 키오스크가 마련된 체험 공간이 이어진다. 방문객들은 여행 성향 테스트를 통해 4가지 여행자 유형 중 자신에게 맞는 유형을 확인하고 맞춤형 여행지를 추천받을 수 있다. 공식 인스타그램 팔로우와 뉴스레터 구독을 완료하면 체험용 탑승권과 홍콩 밀크티, 프로그램 이용권도 제공된다.

홍콩도착존에서는 네온사인과 거리 간판, 공항 안내판 등으로 홍콩 특유의 거리 분위기를 재현했다. 홍콩식 밀크티를 맛볼 수 있으며 별도 실내 공간에서는 홍콩 영화도 상영된다. 홍콩·마카오에서 사용할 수 있는 이심(eSIM) 1500개도 선착순 증정한다.

마지막 홍콩DIY존에서는 항공기 모양의 키캡 키링을 직접 만들거나 홍콩 명소와 문화를 담은 스탬프로 엽서를 꾸밀 수 있다. 홍콩 야시장을 재현한 공간에서는 홍콩을 경유해 이동할 수 있는 다양한 여행지도 소개한다.

마오 CEO는 "한국에서 첫 브랜드 캠페인을 선보이고 소비자들과 직접 만날 수 있어 기쁘다"며 "홍콩의 활기찬 매력을 알리는 동시에 홍콩익스프레스만의 개성과 여행 경험을 소개하기 위해 마련했다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com