HM그룹, 1800억 규모 뉴욕 맨해튼 개발 착공…해외 첫 직접 분양 돌입

트라이베카 일대 최고 10층·23가구 하이엔드 콘도 조성…펜트하우스 2가구 포함

이달 뉴욕주 정부에 분양 승인 서류 '오퍼링 플랜' 제출…전 과정 주도

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 부동산 개발사 HM그룹이 미국 뉴욕 맨해튼 핵심 부촌인 트라이베카 일대에서 직접 시행과 분양을 아우르는 1800억원 규모 고급 주거 개발사업에 돌입했다.

12일 HM그룹은 지난달 '뉴욕 맨해튼 트라이베카 개발사업'의 본공사에 착공한 데 이어, 이달 뉴욕주 감독당국에 현지 분양 승인 필수 공시 절차인 '오퍼링 플랜'을 제출하며 분양 일정에 본격 착수한다.

뉴욕 맨하탄 트라이베카 개발사업 투시도 [사진=HM그룹]

이번 프로젝트는 맨해튼 트라이베카에 지하 2층~지상 10층, 1개 동, 총 23가구 규모의 하이엔드 콘도미니엄을 신축하는 사업이다. 최상층에는 대형 펜트하우스 2가구가 들어선다. 총 사업비는 약 1800억원으로, 미국 현지 디벨로퍼인 프로스퍼 프로퍼티 그룹과 공동 시행 구조를 갖췄다.

무엇보다 이번 현장은 HM그룹이 해외에서 선보이는 첫 직접 분양 프로젝트다. 단순 지분 출자나 재무적 투자자(FI) 형태를 넘어 개발 초기 기획과 의사결정, 인허가, 본 분양까지 전 주기를 직접 주도하며 'K-디벨로퍼' 사업 모델을 안착시킨다는 구상이다.

앞서 HM그룹은 미국 부동산 개발사 쿠슈너컴퍼니와 손잡고 마이애미 에지워터 주상복합 '더 해밀턴'과 뉴저지 저지시티 '원 저널 스퀘어' 등 대형 프로젝트에 참여하며 북미 개발 시장 입지를 넓혀 왔다.

김한모 HM그룹 회장은 "글로벌 부동산 시장의 상징인 맨해튼에서 한국 디벨로퍼의 역량으로 직접 사업을 이끈다는 점에 의의가 있다"며 "국내에서 검증된 개발 노하우를 기반으로 해외 우량 사업지를 지속 발굴할 것"이라고 말했다.

[AI Q&A]

Q. HM그룹이 착공한 '뉴욕 맨해튼 트라이베카 개발사업'의 구체적인 사업 규모와 특징은 무엇인가요?

A. 미국 뉴욕 맨해튼 트라이베카 일대에 지하 2층~지상 10층, 1개 동, 총 23가구(최상층 펜트하우스 2가구 포함) 규모의 고급 콘도미니엄을 건립하는 프로젝트입니다. 총 사업비는 약 1800억원 규모로 현지 디벨로퍼인 프로스퍼 프로퍼티 그룹과 공동 시행하며, HM그룹이 해외에서 기획부터 인허가, 분양까지 전 과정에 직접 참여하는 첫 자체 분양 사업이라는 점에서 차별화됩니다.

Q. HM그룹이 이달 뉴욕주 정부에 제출하는 '오퍼링 플랜(Offering Plan)'은 어떤 절차입니까?

A. 미국 뉴욕주에서 콘도미니엄이나 코옵(Co-op) 등 분양형 주거 상품을 일반 수요자에게 공식 판매하기 위해 주 법무부 등 정부 감독기관에 제출해 승인을 받아야 하는 법적 공시 문서입니다. 건축 설계 개요, 분양가, 관리 규약, 거래 조건 등 사업의 핵심 정보가 망라되어 있어 현지 분양 개시를 위한 필수 관문으로 꼽힙니다.

Q. HM그룹이 미국 시장에서 추진해 온 주요 글로벌 개발 포트폴리오와 향후 확장 전략은 어떠한가요?

A. HM그룹은 김한모 회장의 'K-디벨로퍼' 해외 진출 구상에 따라 북미 주요 거점 개발에 적극 나서고 있습니다. 미국 대형 개발사 쿠슈너컴퍼니와 협력해 마이애미 에지워터 고급 주상복합 '더 해밀턴(The Hamilton)'과 뉴저지 저지시티 '원 저널 스퀘어(One Journal Square)' 프로젝트에 참여한 바 있으며, 이번 맨해튼 직접 시행·분양 경험을 발판으로 글로벌 핵심 지역의 우량 개발 사업을 지속 확대할 계획입니다.

dosong@newspim.com