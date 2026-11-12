印 정부, 국방·항공우주 등 핵심 분야서 자체 개발 AI 모델 사용 추진

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중앙 및 주정부 주요 부처에 외국산 AI 모델·AI 에이전트 전면 사용 금지할 수도

인도 AI 미션 통해 20개 토종 AI 모델 개발 중

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 전 세계 주요국이 데이터 유출과 국가 안보를 이유로 외국산 인공지능(AI)에 잇따라 빗장을 걸고 있는 가운데, 인도가 핵심 전략 분야의 해외 AI 모델 사용을 금지하고 자국산 AI 도입을 의무화하는 방안을 추진하고 있다.

10일(현지 시각) 인도 비즈니스 스탠다드(BS)와 커뮤니케이션즈 투데이 등에 따르면, 인도 중앙 정부는 국방, 항공우주 등 정부가 소유하거나 운영하는 핵심 분야에서 자국이 자체 개발한 AI 시스템, 대형언어모델(LLM), AI 에이전트의 활용을 확대할 방침이다.

이러한 조치에는 중앙 및 주(州)정부의 주요 부처에 인도 기업이 아닌 해외 업체가 개발한 최첨단 AI 모델과 에이전트를 전면 사용 금지하도록 하는 조치가 포함될 수 있다고 한 관계자는 전했다.

이 관계자는 "이미 엣지(단말기) 환경에서 구동 가능한 자체 폐쇄망 LLM 시스템을 개발·구축하고 있는 국방 등 일부 핵심 분야에도 '인도 AI 미션'을 통해 자체 개발된 AI 시스템 및 에이전트를 활용할 수 있는 방안을 검토하라는 요청이 전달됐다"고 밝혔다.

[AI 일러스트=홍우리 기자]

인도 AI 미션은 인도 정부가 2024년 3월 승인해 5년간 1,037억 2,000만 루피(약 1조 4,728억 원)를 투입하는 국가 주도의 종합 AI 육성 프로젝트다.

미국·중국산 AI 모델에 대한 기술 종속에서 벗어나기 위해 국가가 GPU 3만 8,000개 이상의 컴퓨팅 인프라를 확보해 민간에 지원하고, 인도의 언어·데이터에 기반한 독자적 AI 생태계를 구축하는 것이 핵심 목표다.

이 미션의 핵심 축인 '파운데이션 모델 개발' 부문을 통해 총 12개 기업 및 컨소시엄이 선정돼 20개의 토종 AI 모델(범용 LLM 12개, 특정 분야에 특화된 소규모언어모델 8개)을 개발·출시하고 있다.

인도어 특화 LLM 2종을 개발한 사르밤 AI와 22개 인도 공용어 지원 다중언어·멀티모달 모델을 개발한 바라트젠이 대표적이며, 소켓(Soket)과 젠테이큐(ZenteiQ)·그나니(Gnani)·테크마힌드라·아바타 AI·프랙탈(Fractal) 등도 AI 모델을 공개했거나 출시를 앞두고 있다.

관계자는 "핵심 분야에서 이러한 모델을 활용할 수 있도록 충분한 기술력을 확보하는 것이 목표"라며 "(인도) 국내 AI 모델 개발 입찰에서 낙찰된 모든 기업들과 지속적으로 협의하여 그들이 개발한 모델의 활용 범위를 확장할 수 있는지 검토하고 있다"고 말했다.

관계자는 지금까지 개발된 일부 토종 모델이 최첨단 AI 모델의 최대 80% 수준의 성능을 달성했다고 덧붙였다.

hongwoori84@newspim.com