日 주도로 아세안 석유 공동비축 추진...인도네시아·태국에 거점

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본이 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안)과 손잡고 역내 석유 공동비축 체계 구축에 나선다.

중동 정세 불안으로 에너지 공급망의 취약성이 드러난 가운데 인도네시아와 태국에 비축 거점을 마련하고, 위기 때 필리핀 등 아세안 국가들이 우선적으로 석유제품을 확보할 수 있도록 하는 구상이다.

아세안 국가들의 에너지 공급 안정을 지원하는 동시에 동남아시아에 생산·판매 거점을 둔 일본 기업의 사업 차질을 막으려는 경제안보 전략으로 풀이된다.

12일 니혼게이자이신문에 따르면 일본 정부가 주도하는 이번 사업은 2027년 중 시작하는 것을 목표로 한다. 초기에는 인도네시아와 태국에 경유와 휘발유를 비축하고, 긴급 상황이 발생하면 필리핀이 이를 우선 구매할 수 있도록 하는 제도를 도입한다.

아세안 정상회의를 앞두고 14일 열리는 비즈니스 투자 정상회의에서는 필리핀 국영석유회사(PNOC) 계열 기업과 인도네시아·태국의 석유 저장탱크 운영업체들이 사업 추진을 위한 의향서(LOI)를 체결할 예정이다.

핵심은 '티켓 제도'다. 평상시에는 저장탱크를 운영하는 기업이 비축된 석유제품을 일반적으로 판매하지만, 사전에 일정 비용을 낸 국가나 기업은 공급 위기 때 약정한 물량을 우선적으로 구매할 권리를 갖는다. 유럽연합(EU) 등에서는 활용되고 있지만 아세안 역내 도입은 처음이다.

[AI 일러스트=오영상 기자]

일본 경제산업성이 중심이 돼 인도네시아에 설립한 국제 싱크탱크 동아시아·아세안 경제연구센터(ERIA)가 사업을 주도했다. 참여 기업들은 14일 제도 도입에 합의하고, 우선 구매권을 행사할 수 있는 조건과 가격, 물량 등 구체적인 운영 방안을 앞으로 협의할 계획이다. 라오스와 동티모르도 참여를 검토하고 있다.

이번 구상은 중동 정세 악화로 아시아 각국의 에너지 수급 불안이 커진 데 따른 것이다. 호르무즈 해협을 통과하는 원유와 석유제품의 약 80%가 아시아로 향한다. 특히 필리핀은 원유 수입량의 90% 이상을 중동에 의존하고 있어 공급 차질에 취약하다.

아세안 국가들의 석유 비축량은 주요 선진국에 비해 크게 부족하다. ERIA 조사에 따르면 소비량 기준으로 필리핀의 비축 기간은 약 15~30일, 인도네시아는 14~23일 수준이다. 저장시설 자체가 부족해 단기간에 비축량을 늘리기도 쉽지 않다.

국제에너지기구(IEA) 회원국은 원유 수입량 90일분에 해당하는 비축 의무를 지지만 아세안 국가들은 IEA 회원국이 아니다.

일본이 아세안의 비축 체계 구축에 적극적으로 나서는 데는 자국 기업의 공급망을 보호하려는 목적도 있다. 미·이란 충돌 직후 동남아시아에서 석유제품 부족 현상이 나타나면서 일본에 수출되는 인공투석용 기기와 의료용 용기 등의 공급에도 차질이 빚어졌다.

현지 에너지 수급이 불안정해지면 일본 기업의 생산과 물류에도 연쇄적으로 영향을 미칠 수 있다는 것이다.

일본 정부는 초기 3개국 중심의 제도를 아세안 전체로 확대하고, 비축 대상도 경유와 휘발유에서 원유 등으로 넓히는 방안을 추진한다. 일본 내에서 가동을 중단한 석유 저장탱크를 활용해 아세안 국가들의 석유를 보관하는 방안도 검토하고 있다.

다카이치 사나에 일본 총리는 17일 필리핀 마닐라에서 열리는 아시아 제로에미션 공동체(AZEC) 정상회의에 참석해 석유 공동비축을 포함한 에너지 협력 확대 방침을 밝힐 예정이다. 중동 정세 악화 이후 제안한 에너지 협력 구상 '파워 아시아'도 확대하는 방향으로 논의를 이어갈 전망이다.

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