크래프톤 '서브노티카 2', 골든 조이스틱 어워드 수상

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤 언노운 월즈가 12일 서브노티카 2로 최고 얼리 액세스 게임상을 수상했다
- 서브노티카 2는 최대 4인 협동을 지원하는 외계 해양 행성 생존 게임이다
- 출시 22일 만에 500만 장을 판매했으며 올해 말 대규모 업데이트를 예고했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈가 개발한 '서브노티카 2'가 골든 조이스틱 어워드 2026에서 '최고의 얼리 액세스 게임' 부문을 수상했다.
44회를 맞은 골든 조이스틱 어워드는 전 세계 이용자 투표로 수상작을 선정하는 게임 시상식이다. 언노운 월즈는 2018년 전작 '서브노티카'로 '올해의 PC 게임'을 수상한 데 이어 후속작으로도 수상 이력을 이어갔다.
서브노티카 2는 미지의 외계 해양 행성을 배경으로 한 오픈월드 생존 제작 게임이다. 시리즈 최초로 최대 4인 협동 모드를 지원해 플레이어들이 함께 생태계를 탐험하고 자원을 모으며 기지를 건설할 수 있다.
지난 5월 15일 얼리 액세스로 출시된 서브노티카 2는 출시 12시간 만에 200만 장, 22일 만에 500만 장을 판매했다. 언노운 월즈는 얼리 액세스 기간 이용자 피드백을 반영해 탐험과 생존 경험을 개선하고 근접 음성 채팅과 소생 시스템 등 협동 플레이 기능을 추가했다.
앤서니 가예고스 서브노티카 2 크리에이티브 디렉터는 "이번 수상은 게임을 함께 만들어 온 이용자들과 나누는 성과"라며 "얼리 액세스 기간 보내주는 의견이 개발에 큰 도움이 되고 있다"고 말했다.
장태석 크래프톤 글로벌 퍼블리싱 총괄은 "언노운 월즈의 오픈 디벨롭먼트 철학으로 쌓아 온 커뮤니티의 강력한 지지가 높은 득표율로 이어진 것으로 본다"며 "크래프톤은 커뮤니티의 기대에 부응할 수 있도록 앞으로도 서브노티카 프랜차이즈의 지속적인 성장에 투자할 계획"이라고 밝혔다.
서브노티카 2는 올해 말 대규모 콘텐츠 업데이트를 진행할 예정이다. 새로운 탐험 지역과 해양 생물, 생물 군계, 탑승 장비 등을 추가한다.
origin@newspim.com