합참 "현재 위협 대응에 머물면 안 돼"… AI·우주·전자기로 미래 합동작전 설계

AI 핵심 요약beta
- 합동참모본부가 12일 미래 합동작전의 두 축으로 AI 전환과 우주·사이버·전자기 우위를 제시했다
- 진영승 합참의장은 변화와 신기술을 작전개념·전력·조직·훈련에 신속히 반영해야 한다고 강조했다
- 토론회에서는 최근 전쟁 교훈을 바탕으로 AI 도입과 우주·사이버·전자기전 발전 방안이 논의됐다
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KIDA "AX 추진 노력 통합"…ADD "전자기전, 우주·사이버로 확장"
2010년 시작해 14회째…국방위·KIDA·ADD 등 250여 명 참석
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 합동참모본부가 최근 전쟁 교훈을 바탕으로 미래 합동작전의 두 축을 내놨다. 인공지능(AI) 전환과 우주·사이버·전자기 영역 우위다. 진영승 합참의장은 "현재의 위협에 대응하는 데 머물러서는 안 된다"고 했다.
합참은 12일 서울 용산 국방컨벤션에서 진 의장 주관으로 '2026년 합동성 강화 대토론회'를 열었다. 주제는 '최근 전훈 분석을 통해 본 미래 합동작전 발전 방향'이다. 국방부와 각군 본부, 한미연합사령부, 작전사령부·합동부대 지휘관, 국회 국방위원회 의원, 한국국방연구원(KIDA)·국방과학연구소(ADD) 연구진, 민간 전문가 등 250여 명이 참석했다.
진 의장은 "변화의 방향을 먼저 읽고 새로운 기술과 전쟁 양상을 작전개념과 전력, 조직과 훈련에 신속하게 반영해야 한다"며 "그 중심에 합동성이 있어야 한다"고 강조했다.
첫 발표는 KIDA 심승배 박사가 맡았다. 주제는 '미래 합동작전 구현을 위한 AX(AI 전환) 추진 노력 통합 방안'이다. 심 박사는 합동작전 개념의 진화와 AI 관점에서 본 최근 전쟁 교훈을 짚었다. 이를 토대로 군 합동작전에 AI를 도입하고 전환하는 방안을 제시했다.
ADD 이치호 박사는 '우주·사이버·전자기 우위에 기반한 미래 합동작전 발전 방향'을 발표했다. 이 박사는 최근 전쟁의 전자기전 사례를 들어 한국군의 현주소와 발전 방안을 진단했다. 그는 전자기전이 우주전, 사이버·전자기전으로 확장되고 있다며 이 현실에 맞춰 대비해야 한다고 했다.
진성준 국회 국방위원장은 축사에서 "미래전의 핵심은 모든 영역의 작전체계를 연결하는 합동성"이라고 했다. 개별 군의 독자적 전투역량만으로는 한계가 있다는 의미다. 그는 "우리 군이 첨단 전투력을 갖추는 데 필요한 법적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.
합동성 강화 대토론회는 합동성에 대한 관심과 공감대를 넓히기 위해 2010년 시작됐다. 올해로 14회째다. 합참은 미래 군사전략과 합동작전개념, 군사력 건설·운용을 발전시키는 동시에 합동성을 강화해 '신뢰받는 군, 싸워 이길 수 있는 군, 미래를 준비하는 군'을 만들겠다고 밝혔다.
gomsi@newspim.com