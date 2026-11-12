찾아가는 복지서비스 더 빨라진다…'모바일 행복이음' 기능 개편

AI로 서류 작업 덜고 국민에 집중

"현장 중심 업무 환경 조성할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 서류 출력과 결과 재입력 등 현장 활용도가 떨어졌던 '모바일 행복이음' 시스템이 인공지능(AI)을 이용해 대상자 정보를 바로 조회하고 상담 내용을 자동으로 기록할 수 있게 된다.

이번 개편으로 공무원들은 업무를 효율적으로 처리할 수 있고 도움이 필요한 국민에게 더욱 집중할 수 있을 전망이다.

보건복지부는 오는 13일부터 지방정부 복지 담당 공무원의 현장 업무를 지원하는 '모바일 행복이음' 시스템의 기능을 개선해 서비스를 제공한다고 12일 밝혔다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

'모바일 행복이음'은 지방정부 복지 담당 공무원이 사회보장급여 관련 행정업무를 수행할 때 사용하는 '행복이음' 시스템의 모바일 버전이다. 복지 사각지대 발굴이나 현장 상담 등 사무실 바깥에서 업무를 수행할 때 태블릿 등 모바일 기기를 통해 사용할 수 있다.

'모바일 행복이음'은 2024년 10월부터 운영을 시작했지만, 기능 부족과 사용자 불편 등으로 인해 지방정부의 사용률은 전체 시군구의 25%에 불과하다. 복지부는 일선 공무원들의 개선 의견을 반영해 이번 기능 개선을 추진했다.

복지부는 우선 현장 방문을 위한 기능을 대폭 강화했다. 기존에는 복지 공무원이 현장 방문 전에 사무실에서 대상자의 정보, 신청서 등을 미리 출력하고 현장 방문 후에는 사무실에 돌아와 시스템에 방문 결과를 입력해야 하는 불편함이 있었다.

이번 기능 개선으로 공무원들은 현장에서 '모바일 행복이음'으로 대상자 정보를 바로 조회하고 AI로 상담 내용을 자동으로 기록한다. 또한, 복잡한 복지제도 내용을 챗봇으로 바로 검색하고 복지 서비스 신청도 현장에서 바로 할 수 있게 된다.

복지부는 모바일 업무 환경도 최적화했다. 컴퓨터(PC) 사용자에게 맞춰져 있었던 사용자 화면 구성을 모바일 환경에 맞게 개선하고 모바일 공무원증 로그인 방식을 적용해 편의성을 높였다. 일정 관리, 업무 상황판 기능과 개인별 맞춤형 메뉴 관리 기능 등을 제공해 일선 공무원들이 시스템을 최대한 편리하게 활용할 수 있도록 했다.

박창규 복지행정지원관은 "이번 기능개선으로 현장 중심의 업무 환경을 조성하고 AI를 통해 공무원의 부담을 줄임으로써, 국민에게 제공하는 복지서비스의 질을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

sdk1991@newspim.com