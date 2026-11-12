셀바스AI·메디아나, 인텔 'K-AI 풀스택 얼라이언스' 합류

AI 핵심 요약beta
- 셀바스AI와 메디아나가 12일 K-AI 풀스택 얼라이언스에 참여한다고 밝혔다.
- 두 회사는 기업용 에이전틱 AI와 의료·병원형 피지컬 AI 사업을 확대할 계획이다.
- 국산 AI 반도체·서버 기업들과 협력해 산업별 AI 솔루션 사업화를 추진할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI와 계열사 메디아나가 인텔이 주도하는 'K-AI 풀스택 얼라이언스'에 참여한다고 12일 밝혔다. 두 회사는 이를 통해 기업 및 의료 분야 AI 사업을 확대할 계획이다.
인텔코리아는 이날 서울 코엑스에서 열린 '2026 인텔 AI 서밋 서울'에서 국내 23개 기업·기관이 참여하는 K-AI 풀스택 얼라이언스의 공식 출범을 발표했다. 이 얼라이언스는 인텔 프로세서와 국산 AI 반도체(NPU), 국산 AI 서버·클라우드, 오픈 소프트웨어 프레임워크, 산업별 서비스를 연결하는 개방형 협력 생태계다.
회사에 따르면 이번 얼라이언스는 외산 인프라 의존도를 낮추는 소버린 AI(AI 주권) 구현과 함께 피지컬 AI, 에이전틱 AI 등 차세대 AI 분야의 기술 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 한다. 참여 기업 간 협력을 통해 산업별 AI 솔루션의 개발과 사업화를 추진할 계획이다.
셀바스AI는 온톨로지 기반 AI 운영 시스템 'SELVAS Neuro'를 중심으로 기업용 에이전틱 AI와 산업별 AX 솔루션 사업화를 추진한다. 기업의 데이터와 업무 지식을 연결하고, 업무 기준과 권한 체계에 따라 AI 에이전트가 실제 업무를 수행하도록 지원하는 솔루션을 제공한다. 국산 AI 반도체 및 서버 인프라와 연계한 기업용 AI 서비스의 산업 현장 적용을 확대할 계획이다.
메디아나는 누적 7000병상 규모의 공급 계약을 확보한 'MEDIANA Unified Monitoring'을 기반으로 의료 AI와 병원형 피지컬 AI 분야의 산업 특화 솔루션 사업화를 추진한다. 생체신호 분석 및 환자 이상징후 탐지 등 의료 AI 기능을 고도화하고, AI 반도체와 로봇 기술을 접목해 검체·의료물품 이송 등 병원 내 물류 자동화 솔루션으로 적용 영역을 넓힐 계획이다.
셀바스AI 윤승현 사장은 "이번 K-AI 풀스택 얼라이언스 참여를 통해 AI 반도체와 국산 서버부터 소프트웨어까지 아우르는 국내외 파트너들과의 기술 협력 기반을 확대할 것"이라며 "셀바스AI의 기업용 AI 운영 기술과 메디아나의 의료기기 및 병원 모니터링 인프라를 바탕으로 기업과 의료 현장에서 실질적인 가치를 창출하는 산업 특화 AI 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
두 회사는 앞서 국내 AI 반도체 기업 퓨리오사AI와 협력을 추진하며 AI 반도체와 산업별 솔루션을 연계한 사업 가능성을 모색해 왔다. 이번 얼라이언스 참여를 계기로 국내 AI 반도체·서버·인프라 기업들과 협력 기반을 넓히고, 하드웨어부터 산업별 서비스까지 연결되는 풀스택 환경에서 사업 기회를 확대할 예정이다.
nylee54@newspim.com