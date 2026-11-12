토마토시스템, 'GIX 2026'서 '엑스빌더6 아이젠' 공개

AI 핵심 요약beta
- 토마토시스템은 12일 생성형 AI 기반 UI·UX 솔루션을 공개했다
- eXBuilder6 AIGen은 자연어 요구사항을 분석해 UI와 코드를 자동 생성한다
- 토마토시스템은 공공·민간 분야 개발 생산성 향상 효과를 소개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 소프트웨어 전문기업 토마토시스템이 생성형 AI 기반 차세대 UI/UX 개발 솔루션 'eXBuilder6 AIGen'을 공개했다고 12일 밝혔다.
토마토시스템은 이날 정부세종컨벤션센터에서 열린 'GIX 2026(글로벌 상용SW 엑스포 2026)'에 참가해 이 솔루션을 선보였다.
회사에 따르면 eXBuilder6 AIGen은 개발자가 자연어로 입력한 요구사항을 분석해 UI 화면과 소스코드를 실시간으로 자동 생성한다. AI가 사용자의 요청을 분석해 UI를 생성하고, AI 에이전트가 후속 개발 작업을 지원함으로써 개발 생산성을 높인다.
기존에 많은 시간과 숙련된 개발자가 필요했던 복잡한 화면도 자동으로 구현할 수 있어, 개발자는 단순 반복 업무 부담을 줄이고 핵심 비즈니스 로직 구현에 집중할 수 있다.
이번 전시회에서 토마토시스템은 현장 시연 및 기술 상담 부스를 운영했다. 자연어 입력만으로 UI가 자동 생성되는 과정과 AI 기반 개발 지원 기능을 직접 확인할 수 있는 시연이 진행됐으며, 공공기관 및 민간 기업 IT 관계자들을 대상으로 도입 효과를 소개했다.
eXBuilder6 AIGen은 신규 시스템 구축뿐만 아니라 기존 시스템의 고도화 및 전환 사업에서도 개발 기간을 단축할 수 있는 솔루션으로 참관객들의 주목을 받았다.
토마토시스템 이지율 연구소장은 "AI 시대의 개발 경쟁력은 단순한 코드 생성 기능을 넘어, 프로젝트 전반의 생산성과 실무 효율성을 얼마나 높여주느냐에 달려 있다"며 "eXBuilder6 AIGen은 검증된 UI/UX 기술력에 생성형 AI를 결합해 실제 개발 현장에서 즉시 체감할 수 있는 혁신을 제공하는 솔루션"이라고 말했다.
한편 토마토시스템은 2000년 설립된 소프트웨어 전문기업으로, UI/UX 개발 플랫폼 'eXBuilder6'를 비롯해 대학 ERP, 테스트 자동화, DB 모델링 등 다양한 솔루션을 제공하고 있다. 국내 100여 개 이상의 대학 레퍼런스를 보유한 대학 정보화 시장의 선도 기업으로, 최근에는 AI 기반 솔루션과 디지털 헬스케어 사업으로 영역을 확대하고 있다.
nylee54@newspim.com