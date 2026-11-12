에브리봇, 시니어 주거단지서 서비스로봇 실증

AI 핵심 요약beta
- 에브리봇은 11일 의왕시 시니어 복합주거단지에서 로봇 실증을 진행했다
- 휴머노이드·로봇휠체어·케어로봇 등의 이동·안내·생활지원 기능을 시연했다
- 동탄2 헬스케어 리츠 등 시니어 주거사업 협력 가능성도 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬 인공지능(AI) 서비스로봇 전문기업 에브리봇이 경기도 의왕시의 대규모 시니어 복합주거단지에서 휴머노이드, 로봇휠체어, 케어로봇 등 다양한 로봇 제품의 현장 실증을 진행했다고 12일 밝혔다.
이번 실증은 경기도 의왕시 백운호수 인근의 '백운호수 푸르지오 숲속의 아침'에서 이뤄졌다. 회사에 따르면 에브리봇은 실제 시니어 주거환경에서 서비스로봇의 이동 및 서비스 수행 능력을 점검하고, 주거·커뮤니티 시설 등 공간별 활용 가능성을 검토하기 위해 이번 실증을 마련했다.
현장에는 개발사인 엠디엠(MDM)그룹의 주요 경영진과 임직원들이 참석했다. 에브리봇은 휴머노이드 기반 주거환경 서비스로봇을 비롯해 자율주행 로봇휠체어, 케어로봇, 안내로봇, 순찰로봇 등을 선보였으며, 주거·커뮤니티 공간에서 자율주행 이동과 안내, 생활지원, 시설 순찰 등 주요 기능을 시연했다.
'백운호수 푸르지오 숲속의 아침'은 총 1378세대 규모의 시니어 복합주거단지로, 고령자 전용 실버타운 536세대와 일반 주거형 오피스텔 842실로 구성됐다. 단지 내에는 레스토랑, 피트니스, 수영장, 건강관리시설 등 다양한 생활·편의시설이 마련돼 있어 서비스로봇을 이동·안내·생활지원 등 다양한 시니어 생활 영역에 적용할 수 있는 환경을 갖추고 있다.
이번 시연에서는 엠디엠그룹이 추진 중인 동탄 2 신도시 시니어 주거 개발사업에서 로봇 솔루션을 활용할 수 있는 가능성도 논의됐다. 엠디엠그룹의 '동탄 2 헬스케어 리츠'는 경기도 화성시 동탄 2 신도시에 노인복지주택 2,898가구와 오피스텔 1150실, 한방병원 등을 조성하는 총사업비 약 2조 2000억원 규모의 복합개발 프로젝트다.
에브리봇은 지난 10월 서울 마곡의 시니어 레지던스 'VL 르웨스트'에서도 서비스로봇 현장 실증을 진행했다. 프리미엄 시니어 주거시설을 중심으로 실증을 이어가며 실제 현장에서 요구되는 서비스와 운영 조건을 구체화하고 있다.
에브리봇 관계자는 "이번 시연을 계기로 향후 대규모 시니어 주거사업에서 로봇 솔루션을 활용할 수 있는 협력 가능성을 모색하고, 실제 생활환경을 기반으로 B2B 로봇 사업 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com