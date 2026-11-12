KDDX '두뇌' 바다 나가기 전 땅에서 검증한다… 국내 최대 함정 전투체계 시험장 개소

AI 핵심 요약beta
- 방사청은 12일 삼척에 KDDX 전투체계 시험장을 개소했다
- 시험장은 국내 최대 6700㎡ 규모로 2027년부터 운용된다
- 함정 탑재 전 성능 검증과 국산 전투체계 개발을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
KDDX 이후에도 '진화적 개발' 거점으로
성능개량·수출 경쟁력 겨냥
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한국형 차기 구축함(KDDX)의 '두뇌'인 전투체계를 함정에 싣기 전 육상에서 종합 검증하는 시험장이 문을 연다. 함정 전투체계 시험시설로는 국내 최대인 6700㎡ 규모다.
방위사업청은 12일 강원 삼척 국방과학연구소(ADD) 해양연구센터에서 KDDX 전투체계 육상체계통합시험장(LBTS·Land Based Test System) 개소식을 연다고 밝혔다. 시험장은 2027년부터 본격 운용된다. 개소식에는 이남규 해군 1함대사령관, 이용태 해군본부 정보화기획참모부장, 서희선 ADD 제5기술연구원장, 박상수 삼척시장 등 100여 명이 참석한다.
전투체계는 함정에 탑재된 각종 센서와 무장, 통신·항해 체계를 하나로 묶어 적 위협을 탐지·추적하고 대응하는 핵심 무기체계다. 북한 미사일 등 해상 위협에 빠르고 정확하게 대응하려면 전투체계의 성능과 신뢰도가 관건이다.
LBTS는 실제 함정에 들어갈 전투체계를 육상에 먼저 구성해 성능을 시험·검증하는 시설이다. 함정 탑재 뒤에야 드러날 문제를 미리 찾아 보완할 수 있다. 탑재 이후의 시행착오를 줄이는 구조다.
방사청은 KDDX 전투체계 개발이 끝난 뒤에도 시험장을 계속 활용한다. 국내 함정 전투체계에 적용할 첨단기술을 발굴하고 성능을 단계적으로 끌어올리는 '진화적 개발'의 거점으로 쓴다는 계획이다. 국산 전투체계를 자체 시험·검증할 기반을 갖춰 해외 기술 의존도를 낮추겠다는 것이다.
방사청은 시험장이 향후 국산 함정의 성능개량과 수출 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 보고 있다. 정재준 방사청 기반전력사업본부장은 "KDDX 전투체계의 성공적 개발을 뒷받침하고 함정 전투체계 성능검증 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "진화적 개발과 성능개량을 적극 지원해 해군 전투능력 향상과 K-방산 수출 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com