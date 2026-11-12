알파칩스, 3분기 역대 최대 매출 321억원

AI 핵심 요약beta
- 알파칩스는 12일 3분기 매출 321억원으로 역대 최대를 기록했다
- ASIC 매출이 149% 증가하며 3분기 영업이익과 순이익이 흑자 전환했다
- 알파칩스는 올해 연간 매출 1000억원 달성을 목표로 사업을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
누적 매출 728억원으로 역대 최대, ASIC 매출 149% 증가
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 설계 전문기업 알파칩스가 주문형반도체(ASIC) 사업 성장에 힘입어 올해 3분기 역대 최대 매출을 기록했다. 회사는 올해 처음으로 연간 매출 1000억원 달성을 목표로 하고 있다.
알파칩스는 올해 3분기 매출액이 321억4000만원으로 전년 동기 대비 27.3% 증가했다고 12일 밝혔다. 같은 기간 영업이익과 순이익은 각각 5억1000만원, 4억3000만원을 기록하며 흑자를 냈다.
3분기 누적 매출액은 728억2000만원으로 전년 동기 대비 18.8% 증가했다. 분기와 누적 기준 모두 역대 최대 매출이다. 누적 영업손실과 순손실은 각각 11억2000만원, 5억2000만원으로 전년 동기 대비 적자 규모가 줄었다.
매출 증가는 제품 판매와 ASIC 개발 사업 확대에 따른 것으로 분석된다. 3분기 누적 기준 제품 매출은 전년 동기 대비 13.4%, ASIC 매출은 149.0% 증가했다. 회사 측은 신규 인력 확보와 해외 시장 진출을 위한 투자 비용이 발생했으나 매출 증가와 영업 외 손익 개선 등으로 누적 손실 규모가 축소됐다고 설명했다.
알파칩스 관계자는 "분기 기준 처음으로 매출 300억원을 돌파하며 두 자릿수 성장세를 이어가고 있다"며 "영업 외 부문 정리 등을 통해 손익 구조 개선에도 힘쓰고 있다"고 말했다.
알파칩스는 해외 고객사 확보와 첨단 반도체 개발 역량 강화를 통해 사업 확대를 추진하고 있다. 미국과 일본, 중국 등 주요 반도체 시장에 해외법인과 지사 등 신규 거점을 확보했으며, 2나노미터(nm)·4나노미터 선단공정 기반 ASIC 제품 개발과 전문인력 확보에도 나서고 있다.
관계사 포스텍은 최근 미국 양자컴퓨팅 기업으로부터 첫 양산 발주(PO)를 확보했다. 알파칩스는 이를 바탕으로 해외 사업 기회를 확대한다는 계획이다.
알파칩스의 올해 3분기 누적 매출액은 지난해 연간 매출액 822억8000만원의 약 88.5% 수준이다. 연간 매출 1000억원을 달성하려면 4분기에 약 271억8000만원의 매출이 추가로 필요하다.
알파칩스 관계자는 "올해 첫 연간 매출 1000억원 달성을 목표로 사업 역량을 집중하고 있다"며 "지속적인 실적 성장과 수익성 개선을 통해 주주가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com