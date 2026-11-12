연말 안마의자 시장 달군다…신제품 경쟁 속 이월·전시품 주목

심전도·건강 데이터 측정 등 고기능성 제품 비중 증가

세라젬·바디프랜드·코지마 등 연말 판촉전 치열

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 본격적인 겨울 추위를 앞두고 국내 안마의자 업계의 판매 경쟁도 치열해지고 있다. 겨울철은 추운 날씨로 인한 근육 경직과 연말연시 효도 선물 수요가 맞물리면서 5월과 함께 안마의자 업계의 대표적인 성수기로 꼽힌다. 최근 안마의자 시장은 단순 안마 기능을 넘어 체형 인식, 스트레칭, 심전도 및 건강 데이터 측정 등 인공지능(AI)과 로보틱스 기술을 접목한 고기능성 제품 중심으로 진화하고 있다.

올겨울 안마의자 시장에서는 투박한 대형 제품보다 인테리어 가구를 연상시키는 컴팩트한 제품군이 주목받을 전망이다. 세라젬과 바디프랜드, 코지마 등 주요 업체들은 보상판매 혜택과 렌털료 할인, 사은품 패키지 등을 앞세워 연말·초겨울 판촉전에 나섰다. 매장에서 체험용으로 사용된 전시 제품이나 반품 리퍼 제품을 연말에 수거해 재정비한 뒤 연초에 할인 판매하는 경우도 있어 구매 대안으로 고려할 만하다는 게 업계의 설명이다.

◆ 심전도·건강 데이터 측정 등 고기능성 제품 비중 증가

12일 업계에 따르면 세라젬은 추운 날씨에 체온 상승과 근육 이완 효과를 누릴 수 있는 척추 온열·견인 의료기기 라인업을 최우선으로 내세우고 있다. '파우제' 시리즈 등 거실 인테리어와 조화를 이루는 가구형 안마의자를 앞세워 20~40대 여성 및 신혼부부 수요를 적극 흡수한다는 계획이다.

안마의자 3사 겨울 시장 공략 전략 [AI 그래픽 = 정탁윤 기자]

세라젬은 창립 28주년을 맞아 이달 말까지 주요 헬스케어 제품을 대상으로 타사보상판매와 패밀리세일, 패키지 할인 등을 진행한다. 기존 고객의 추가 구매에는 최대 90만원 상당의 혜택도 제공한다.

바디프랜드는 양다리부가 독립적으로 움직이는 '로보틱스 테크놀로지'를 적용해 겨울철 활동량이 줄어 굳어지기 쉬운 고관절과 코어 근육을 스트레칭하는 기능을 강조한다. 인공지능(AI) 기술을 활용한 체성분 측정 및 심상형 안마 프로그램 등 기술적 차별화를 내세워 프리미엄 효도 선물 시장을 적극 공격하고 있다.

바디프랜드는 전 제품군 대상으로 월 구독료를 1만원에 제공하는 '1만원의 건강구독' 프로모션을 진행중이다. 헬스케어로봇(마사지체어)과 의료기기는 물론 슬립테크 브랜드인 '라클라우드'와 'W정수기'까지 바디프랜드 전 제품을 대상으로 한다.

◆ 세라젬·바디프랜드·코지마 등 연말 판촉전 치열

코지마는 고물가 영향으로 합리적 소비를 지향하는 고객층을 위해 가격 부담을 낮춘 소형 안마의자 및 실속형 신제품을 다수 배치했다. 슬림한 폭으로 좁은 실내 공간에도 부담 없이 둘 수 있는 컴팩트 제품 라인을 구성했다.

실속형 안마의자 신제품 '소프라 엑스(Sofura X)'를 지난달 출시했다. '소프라 엑스'는 지난 1월 선보인 실속형 안마의자 '소프라'의 업그레이드 모델이다. 인테리어와 휴식을 함께 고려하는 '힐링테리어' 트렌드에 맞춰 기존 디자인에 프리미엄 모델의 핵심 기술과 신규 기능을 보강했다.

업계 한 관계자는 "신혼부부 등 젊은층에서도 이미 안마의자가 필수 가전으로 자리 잡아가고 있는 상황이라 경쟁업체 고객을 뺏어오려는 경쟁이 치열하다"며 "요즘은 AI 기술 적용과 가성비, 디자인 등 고려해야 할 것이 많은데 가성비를 추구한다면 연말 연초 기존 전시 제품이나 반품 리퍼 제품 재정비 제품도 고려해볼만 하다"고 말했다.

tack@newspim.com