엔비디아 차기 CEO '나야 나'...물망에 오른 9인방

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 아침 드라마보다 극적인 상황이 지난 8일 이후 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싸고 전개되고 있다. 불륜 난국을 타개하지 못한 채 황 CEO가 물러날 가능성이 점점 높아지는 가운데 블룸버그는 엔비디아 이사회도 외부 전문업체와 함께 후임자 물색에 나섰다고 전했다.

적임자를 찾는 일은 황 CEO를 지켜내는 일 못지 않게 고단할 수 있다. 고객사와 공급사·협력사·투자자들이 복잡하게 얽힌 인공지능(AI) 생태계를 총괄하며 고속성장을 이끌었던 황 CEO의 기술 전문성과 경영 판단능력을 대체하는 게 말처럼 쉽지 않아서다.

일각에선 새 CEO를 찾더라도 황 CEO가 회장으로 자리를 옮겨 엔비디아에 계속 머무르는 게 회사를 위해 반드시 필요하다는 주장도 나온다.

헤드헌터 업계에는 모처럼 큰 장이 섰다. 이들의 레이더에 포착될 만한 후보들의 이름도 오르내리고 있다. 다음은 AI 업계와 헤드헌트 전문가들 사이에서 황 CEO 후임자로 거론되는 주요 인물들이다.

1. 콜레트 크레스(Colette Kress) 엔비디아 최고재무책임자(CFO)

크레스 CFO는 적어도 투자자들 사이에서는 황 CEO를 제외하고 엔비디아에서 가장 잘 알려진 경영진이다. 이사회는 단기적인 경영 안정을 위해 CFO에게 CEO직을 맡기는 경우가 많다. 다만 빅테크 기업에서는 CFO 출신 CEO를 장기적 해법보다는 과도기적 대안으로 보는 경향이 있다.

콜레트 크레스 엔비디아 최고재무책임자 [사진=엔비디아]

2. 이언 벅(Ian Buck) 엔비디아 부사장

벅 부사장은 AI 반도체를 비롯한 엔비디아의 데이터센터용 제품 사업을 이끌고 있다. 그는 엔비디아 고객들에게도 친숙하다. 엔비디아 반도체가 AI 연산에 폭넓게 활용될 수 있도록 하는 소프트웨어 개발 플랫폼 쿠다(CUDA)를 창시한 인물이다. 다만 대형 상장기업의 CEO에게 투자자들이 기대하는 경영 실무 경험이 부족하다는 것은 약점이다.

3. 르네 하스(Rene Haas) ARM 최고경영자

하스 CEO는 엔비디아와 긴밀한 협력 관계를 유지하는 세계적인 반도체 설계기업 ARM을 이끌고 있다. 엔비디아 임원 출신인 그는 복잡한 생태계(고객사와 협력사) 관리에 적합하다. 엔비디아뿐만 아니라 기술산업 전반에 대한 독보적인 이해도를 갖추고 있다는 평을 받는다. 엔비디아는 지난 2020년 소프트뱅크그룹 계열사였던 ARM 인수를 추진하기도 했지만 반독점 규제 당국의 벽을 넘지는 못했다.

4. 리사 수(Lisa Su) AMD 최고경영자

리사 수 CEO는 엔비디아의 경쟁사인 AMD의 수장이다. 그녀의 재임 기간 AMD는 반도체 산업의 선구자 인텔을 추월했다. 해당 기간 주가는 170배 상승했다. 다만 AMD의 회사 규모는 엔비디아에 많이 못미친다. AI 반도체 분야에서도 시장 보급과 채택면에서 엔비디아와 견주어 아직 갈 길이 멀다는 평을 받는다. 동종 업계 전문가이지만, AMD보다 덩치가 훨씬 큰 공룡(엔비디아)을 이끌 수 있을지는 검증되지 않았다.

리사 수 AMD 최고경영자 [사진=로이터 뉴스핌]

5. 조니 스루지(Johny Srouji) 애플 최고하드웨어책임자

스루지는 업계에서 가장 성공적인 자체 반도체 개발 프로그램 중 하나를 이끌어 왔다. 아이폰과 맥을 비롯한 애플 기기에 탑재되는 맞춤형 반도체 개발을 총괄하고 있다. 이러한 경력은 반도체 설계와 제품 통합, 장기 기술 로드맵 수립 능력 측면에서 신뢰감을 준다. 다만 그의 경력 대부분은 애플의 엄격하게 통제된 생태계 안에서 쌓였다. 황 CEO가 유명해진 이유 중 하나는 대외 교섭력이다. 그런 무대에서 스루지가 어떤 역량을 발휘할 수 있을지는 물음표로 남는다.

6. 맷 가먼(Matt Garman) 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자

가먼은 황 CEO와 마찬가지로 기술 전문성과 경영 능력을 겸비하고 있다. 그는 아마존이 자체 개발한 반도체를 포함해 방대한 데이터센터 네트워크의 컴퓨팅 자원을 고객들에게 임대하는 사업을 이끌고 있다. 다만 아마존이 AI 인프라 구축 초기 단계에서 마이크로소프트나 구글 같은 경쟁사들보다 뒤처졌다는 평가를 받았다는 점은 약점으로 꼽힌다.

7. 산제이 메로트라(Sanjay Mehrotra) 마이크론테크놀로지 최고경영자

메로트라 CEO는 반도체 기업을 이끌면서 호황과 불황을 모두 헤쳐 나간 경험이 있다. 그의 재임 기간 마이크론 주가는 2700% 넘게 상승했다. AI 수요 증가에 따른 메모리 반도체 가격 급등이 주가 상승을 뒷받침했다. 다만 그의 전문성은 주로 메모리 반도체와 제조 분야에 집중돼 있다. 그래픽처리장치(GPU) 아키텍처나 소프트웨어 생태계 분야의 경험은 상대적으로 부족하다.

8. 아민 바닷(Amin Vahdat) 구글 AI 인프라 최고기술책임자

바닷 CTO는 엔비디아의 AI 반도체 시장 지배력에 도전하는 구글의 텐서처리장치(TPU) 개발 프로그램을 총괄하고 있다. 그의 기술적 전문성은 높게 평가받는다. 다만 후보군에 포함된 다른 엔지니어 출신 인사들과 마찬가지로 엔비디아만큼 규모가 크고, 사업 구조가 복잡하며, 투자자들의 엄격한 감시를 받는 대형 상장기업을 경영한 경험은 부족하다.

9. 니코 카프레즈(Nico Caprez) 젠슨 황의 사위이자 엔비디아 글로벌 AI 인프라 성장 담당 부사장

엔비디아에는 젠슨 황 CEO의 가족 세 명이 일하고 있다. 자녀인 스펜서와 매디슨, 그리고 사위인 니코 카프레즈다. 이 가운데 가장 중요한 직책을 맡고 있는 인물이 카프레즈다. 그는 글로벌 AI 인프라 성장 담당 부사장으로서 네오클라우드 기업들과의 협의 및 각종 데이터센터 구축 프로젝트에 깊숙이 관여하고 있다.

다만 황 CEO는 과거 자녀들에게 엔비디아 경영이라는 무거운 짐을 지우고 싶지 않다는 뜻을 밝힌 바 있다. 그는 자녀들이 경영권을 승계하려면 "스스로 능력을 입증해 그 자리를 얻어야 한다"고 강조했다.

osy75@newspim.com