조현, 13일 중국 방문...왕이와 외교장관회담

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교부 장관이 13~14일 중국을 방문해 왕이 외교부장과 회담한다
- 양국 장관은 한중 관계와 한반도 등 지역 정세를 폭넓게 논의한다
- 외교부는 선전 APEC 계기 북미 대화 가능성을 낮게 보고 있다고 말했다
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한·중 관계, 한반도 정세 등 논의
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관이 다음 주 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 중국을 방문해 왕이 중국 외교부장과 회담한다.
박두순 외교부 대변인은 12일 정례 브리핑에서 "조 장관이 왕이(王毅) 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장의 초청으로 13~14일 중국을 방문한다"고 밝혔다. 조 장관은 방중 첫날인 13일 왕 부장과 외교장관회담을 하고 만찬도 함께할 예정이라고 박 대변인은 덧붙였다.
박 대변인은 "이번 회담은 지난 8월 왕 부장 방한 이후 3개월 만에 개최되는 것으로, 양 장관은 다음 주 이재명 대통령의 선전 APEC 정상회의 참석을 앞두고 한·중 관계와 한반도를 비롯한 지역 정세 등 상호 관심사에 대해 폭넓게 논의할 계획"이라고 전했다.
박 대변인은 선전 APEC을 계기로 북·미 대화가 열릴 가능성에 대해 "여러 보도가 있지만 특별히 구체적 징후나 추진 가능성에 대해서는 일단 낮게 보고 있다"고 말했다.
그는 "관련 동향을 면밀히 주시하고 있으며 북·미 대화 재개를 통해 한반도 안정과 평화가 선순환적으로 진전되기를 바라는 기본 입장에는 변함이 없다"고 강조했다.
opento@newspim.com