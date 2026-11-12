센코, 3분기 누적 매출 326억원·전년比 35%↑

AI 핵심 요약beta
- 센코는 12일 올해 3분기 누적 매출 326억원·영업이익 22억원을 기록했다
- 해외 산업용 가스검지기 수요 확대로 해외 매출이 전년 대비 47% 증가했다
- 국내 매출은 SK하이닉스향 공급 증가로 전년 대비 21% 늘었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 가스센서 및 가스검지기 전문기업 센코는 올해 3분기 연결 기준 누적 매출액이 326억원, 영업이익이 22억원으로 전년 동기 대비 각각 35%, 33% 증가했다고 12일 밝혔다.
3분기에도 연결 매출과 영업이익이 모두 두 자릿수 증가율을 기록했다. 해외 산업용 가스검지기 수요 확대가 실적 성장을 주도했다. 가스 누출을 조기에 감지해 작업자와 설비를 보호하는 검지기 판매가 늘면서 누적 해외 매출은 전년 동기 대비 47% 증가했다. 해외 매출은 전체 누적 매출의 절반을 넘어섰으며, 전년 동기 대비 매출 증가분의 71%를 차지했다.
회사에 따르면 국내에서도 SK하이닉스향 매출 증가에 힘입어 누적 매출이 21% 늘었다. 반도체 생산시설에서는 공정 가스 누출을 감시하는 데 가스검지기가 사용되는 만큼, 기존 공급 경험은 향후 생산라인 신설·증설 과정에서 추가 공급 기회를 확보하는 기반이 될 수 있다.
연결 기준 누적 당기순이익은 지난해 같은 기간에 반영된 일회성 자산 처분이익의 기저효과로 감소했다. 3분기에는 외환차손과 외화환산손실이 금융원가에 반영되면서 연결 기준 당기순손실을 기록했다.
센코 관계자는 "해외 산업 현장에서 가스검지기 수요가 늘어난 가운데 국내 반도체 고객사향 매출도 성장에 힘을 보탰다"며 "해외에서는 산업별 안전관리 수요에 맞춰 판매를 확대하고, 국내에서는 반도체 공정용 가스검지기 공급 경험을 바탕으로 신규 프로젝트를 발굴하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com