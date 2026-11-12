"삼성 강민호 팬과 약속 지킨다"…에버랜드, 라이온즈 팬 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 에버랜드는 17일 삼성라이온즈 우승 기념 행사에 팬 2000명을 초청한다
- 행사에는 선수단 퍼레이드와 팬미팅, 우승 트로피 전시 등이 마련된다
- 응모자 중 1000명을 추첨하며 동반 1인까지 무료로 참여할 수 있다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에버랜드가 삼성라이온즈의 한국시리즈 우승을 기념해 17일 팬 2000명을 초청하는 특별 행사를 연다. 올봄 선수들이 내건 우승 공약을 실제로 이행하는 자리다.
삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 삼성라이온즈와 함께 '삼성라이온즈 V9데이, VAMOS! 에버랜드'를 진행한다고 12일 밝혔다. 라이온즈는 12년 만에 통산 9번째 우승을 달성했다.
이번 행사는 지난 3월 KBO 미디어데이에서 강민호, 구자욱 선수가 우승 공약을 내건 데서 출발했다. 강민호는 당시 "대한민국 최고의 놀이공원은 에버랜드. 우승하면 팬 1000명을 초청해 에버랜드에서 일일 데이트 하겠습니다"라고 약속했다. 에버랜드는 초청 규모를 공약보다 키웠다. 응모자 중 추첨으로 1000명을 뽑고 동반 1인까지 총 2000명을 무료로 초청한다. 응모는 13일 오후 4시까지 에버랜드 모바일앱에서 하면 된다.
행사 당일 선수단이 참여하는 스페셜 퍼레이드 '푸른 사자들의 행진'이 열린다. 에버랜드는 국내 테마파크에서 프로야구단의 한국시리즈 우승을 테마로 퍼레이드를 하고, 선수들이 직접 행렬의 주인공으로 나서는 것은 처음이라고 설명했다. 퍼레이드 후에는 포시즌스가든에서 팬미팅이 이어지고, 우승 트로피 전시와 불꽃놀이도 준비된다. 초청 인원 중 1000명은 선수들과 팀을 이뤄 사파리월드, 모니모RUSH 등 어트랙션을 함께 타는 시간도 갖는다.
이벤트도 마련했다. 이달 말까지 에버랜드 모바일앱에서 '삼성라이온즈 V9 클럽'에 가입한 고객은 2만6000원에 에버랜드를 이용할 수 있다. 같은 기간 라이온즈 유니폼을 입은 어린이는 1만2000원에 입장할 수 있다. 17일에는 대구 삼성라이온즈파크 '하우스 오브 라이온즈'의 시그니처 메뉴인 '강민호 나이스 캐치 미트 샌드위치'와 '원태인 픽 막창타코'도 선보인다.
에버랜드 관계자는 "올봄 선수들의 우승 공약을 에버랜드에서 함께 실현할 수 있어 기쁘고, 삼성라이온즈와 함께 팬분들에게 감사하는 자리를 마련할 수 있게 돼 더욱 뜻깊게 생각한다"고 말했다.
fineview@newspim.com