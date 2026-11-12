HMM, 컨테이너·벌크 쌍끌이…3분기 영업익 1조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- HMM은 12일 3분기 영업이익 1조3947억원을 기록했다
- 컨테이너와 벌크 부문 누적 영업이익이 모두 증가했다
- HMM은 2030년까지 선대 확충과 사업 다각화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
총 29조원 투자 추진…해운시장 변동성 대응·수익 기반 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= HMM이 올해 3분기 컨테이너와 벌크 사업의 동반 성장에 힘입어 영업이익 1조원을 넘어섰다.
HMM은 올해 3분기 연결 기준 매출 4조2171억원, 영업이익 1조3947억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 52% 증가했으며 영업이익은 370% 급증했다. 당기순이익은 1조5352억원으로 지난해 같은 기간보다 405% 늘었다. 영업이익률은 34%로 글로벌 주요 선사들의 영업이익률인 20%대 중반을 웃돌았다.
사업별로는 컨테이너 부문의 3분기 누적 영업이익이 1조6353억원으로 전년 동기 대비 10.3% 증가했다. 허브 앤 스포크(Hub & Spoke) 전략을 기반으로 네트워크를 확장하고 고수익 화물 확보에 주력한 결과다.
벌크 부문의 3분기 누적 영업이익은 3784억원으로 전년 동기 대비 7.8% 증가했다. 장기 운송계약 확대와 선대 운영 효율화 등이 실적 개선에 기여했다.
HMM은 향후 선대 확충과 사업 다각화에도 속도를 낼 계획이다. 2030년까지 컨테이너선 166척, 벌크선 110척으로 선대를 확대하고 총 29조원을 투자한다는 중장기 전략을 추진하고 있다.
이를 통해 글로벌 해운시장의 변동성에 대응하는 한편 안정적인 수익 기반을 강화한다는 방침이다.
heoneykim@newspim.com