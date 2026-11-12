건보공단, 14일부터 4대 보험료 자동이체 서비스 연중무휴 운영

AI 핵심 요약beta
- 국민건강보험공단은 12일 4대 사회보험료 자동이체 서비스를 연중무휴로 확대했다
- 14일부터 주말과 공휴일에도 오전 6시부터 오후 10시까지 이용할 수 있다
- 지역가입자와 사업장은 누리집·앱·포털에서 계좌와 카드 정보를 관리할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"편리한 납부 환경 조성 위해 노력할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 주말과 공휴일에도 4대 사회보험료 자동이체를 신청하거나 변경·해지할 수 있게 된다.
국민건강보험공단은 오는 14일부터 국민이 보다 편리하게 4대 사회보험료 자동이체를 이용할 수 있도록 자동이체 신청·변경·해지 서비스 운영일을 연중무휴로 확대 운영한다고 12일 밝혔다.
자동이체는 매월 보험료를 직접 납부해야 하는 번거로움을 줄이고, 납부기한을 놓쳐 발생할 수 있는 미납을 예방하는 데 도움이 되는 납부 방식이다. 자동이체 신청·변경·해지는 금융기관 영업일에만 가능해 주말과 공휴일에는 자동이체 서비스 이용에 어려움이 있었다.
건보공단은 금융기관 영업일에 따른 이용 제약을 해소하고 국민의 납부 편의성을 높이기 위해 서비스 운영일을 확대했다. 이번 서비스 확대에 따라 주말과 공휴일을 포함해 매일 오전 6시부터 오후 10시까지 자동이체 신청·변경·해지가 가능하다.
신규 자동이체 신청뿐 아니라 기존에 신청한 출금계좌나 카드 정보 변경, 해지도 가능하다. 이용자는 자신의 납부 정보를 보다 편리하게 관리할 수 있다.
지역가입자는 건보공단 누리집과 모바일 앱에서 서비스를 이용할 수 있고 직장가입 사업장은 사회보험통합징수포털에서 서비스를 이용할 수 있다. 계좌와 카드 자동이체 모두 신청 가능하다.
건보공단 관계자는 "이번 서비스 확대를 통해 국민들이 자동이체를 보다 편리하게 이용할 수 있게 됐다"며 "국민의 입장에서 불편 사항을 개선하고 편리한 납부 환경을 조성하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.
sdk1991@newspim.com