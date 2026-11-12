동아제약, KCGS ESG 평가서 지배구조 'A+'…상장사 최상위 수준

AI 핵심 요약beta
- 동아제약은 12일 ESG 평가에서 통합 A+ 등급을 받았다고 밝혔다.
- 지배구조 부문이 A+로 올라 통합 등급을 회복했고 환경은 A를 유지했다.
- 동아에스티와 에스티팜은 각각 통합 A와 B+ 등급을 받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 한국ESG기준원(KCGS)의 ESG 평가에서 통합 A+ 등급을 받았다고 12일 밝혔다. 지배구조 부문이 기존 A에서 A+로 한 단계 오르면서 통합 등급도 A+를 회복했다. 사회 부문은 A+, 환경 부문은 A를 유지했다.
동아제약은 이사회 과반을 독립이사로 구성하고 대표이사와 이사회 의장을 분리했다. 매년 이사회와 사외이사의 활동을 평가해 결과도 공개하고 있다.
감사위원회와 ESG위원회, 평가보상위원회는 모두 독립이사로 구성했다. 감사위원회에는 재무·회계 전문가 2명이 참여하며, ESG위원회는 계열회사와의 거래 등 주요 안건을 심의·의결한다. 2020년 출범한 그룹 사회책임협의회는 ESG 전략과 목표, 이행 성과를 점검한다.
동아쏘시오그룹 계열사인 동아에스티와 에스티팜은 각각 통합 A와 B+를 받았다. 두 회사 모두 사회 부문에서는 A+를 획득했다. 동아에스티는 천안·송도캠퍼스에 태양광 발전 설비를 설치하고 장애인 직접 고용 사업장인 '행복세차소'를 운영하고 있다. 에스티팜은 연속 흐름 생산(CFT) 기술을 적용해 생산 공정의 환경 부담을 줄이고 있다.
sykim@newspim.com