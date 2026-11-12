박주민, '3040 활동가가 쓰는 다음사회 설계도' 토론회…첫 주제 '일자리·노동'

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- 박주민 의원이 13일 국회에서 ‘다음사회 설계도’ 첫 토론회를 개최한다.
- 토론회는 평생 구직 사회의 안전망과 역량 축적 시스템 전환을 논의한다.
- 13일부터 매주 6회 열리며 노동·주거·젠더·기후·정치 등을 다룬다.
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프리랜서·플랫폼 노동자 등 고용 안전망 사각지대 해소 방안 모색
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 박주민 더불어민주당 의원이 오는 13일 국회에서 '3040 활동가가 쓰는 다음사회 설계도' 첫 번째 토론회를 개최한다.
박 의원은 이날 오전 10시 국회 의원회관 제5간담회의실에서 '평생 구직 사회, 안전망과 역량 축적 시스템을 어떻게 바꿔야 하나'를 주제로 토론회를 연다고 밝혔다.
'다음사회 설계도'는 30·40대 활동가들이 현장에서 체감한 노동·주거·복지·기후·젠더 등 한국 사회의 구조적 문제를 진단하고 실질적인 정책 대안을 논의하기 위해 기획됐다.
토론회는 오는 13일부터 12월 18일까지 매주 금요일 오전 총 6회에 걸쳐 진행된다. 일자리·노동을 시작으로 주거, 젠더·안전, 청년정책, 기후·에너지, 정치 등 6개 분야를 차례로 다룬다.
첫 토론회에서는 평생직장이 사라지고 여러 차례 이직해야 하는 '평생 구직 사회'에 대응해 일하는 사람을 보호할 안전망과 역량 축적 시스템의 전환 방향을 논의한다.
프리랜서와 플랫폼 노동자, 직접일자리·공공일자리 종사자 등 기존 고용 중심 제도가 충분히 포괄하지 못하는 영역이 주요 논의 대상이다.
발제는 반가운 한국직업능력연구원 박사가 '역량 축적 시스템'을 주제로 맡는다. 토론자로는 김설 청년유니온 비상대책위원장, 양호경 전 국무조정실 청년소통과장, 이정훈 경기도 청년미래세대재단 팀장, 이채은 한빛미디어노동인권센터 기획차장이 참석한다. 박 의원은 6회 토론회의 좌장을 맡는다.
박 의원은 "한 직장에서 평생 일하던 시대는 끝났지만 우리 사회의 안전망과 직업훈련 제도는 여전히 그 시대에 머물러 있는 현실"이라며 "프리랜서와 플랫폼 노동자처럼 제도 밖에 있는 일하는 사람들을 가장 가까이에서 만나온 활동가들의 목소리에서 새로운 설계도가 나와야 한다"고 밝혔다.
이어 "뻔한 답이 아니라 도면부터 다시 그리겠다는 마음으로 6회 토론을 이어가겠다"며 "토론회에서 나온 대안이 입법과 정책으로 이어지도록 책임지고 챙기겠다"고 말했다.
한편 두 번째 토론회는 오는 20일 '인구 감소, 저성장 시대, 주거정책 시즌 2는 무엇이 되어야 하나'를 주제로 열린다.
allpass@newspim.com