일동제약, 바이오 유럽서 비만·위식도역류질환 신약 기술수출 논의

AI 핵심 요약beta
- 일동제약은 12일 바이오 유럽에 참가해 신약 기술수출을 논의했다
- 파도프라잔의 해외 기술수출과 글로벌 파트너 확보를 추진한다고 밝혔다
- 경구용 비만치료제 임상 1상에서 최대 13.8% 체중 감량을 확인했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약은 유럽 최대 규모의 제약·바이오 파트너링 행사인 '2026 바이오 유럽(BIO-Europe)'에 참가해 신약 후보물질의 기술수출과 공동 개발 등을 논의했다고 12일 밝혔다.
바이오 유럽은 글로벌 제약사와 바이오기업, 투자기관 등이 기술이전과 공동 연구개발, 투자 유치 등을 논의하는 행사다. 올해는 지난 9일부터 11일까지 독일 쾰른에서 열렸다.
일동제약은 이번 행사에서 위식도역류질환 치료제 '파도프라잔'과 경구용 비만치료제 'ID110521156' 등 주요 신약 파이프라인을 소개하고 글로벌 파트너사들과 사업화 방안을 협의했다.
파도프라잔은 일동제약이 자체 발굴한 칼륨경쟁적위산분비억제제(P-CAB) 계열 신약 후보물질이다. 2024년 대원제약과 공동 개발 및 라이선스 계약을 체결했으며, 현재 대원제약이 임상 3상 마무리 작업을 진행하고 있다.
최근 공유받은 임상 3상 톱라인 결과에서는 미란성 위식도역류질환 환자를 대상으로 기존 프로톤펌프억제제(PPI)인 에스오메프라졸 대비 비열등성을 입증해 1차 유효성 평가변수를 충족했다.
일동제약은 대원제약과 국내 상용화를 추진하는 한편, 보유 중인 해외 권리를 활용해 권역별 기술수출과 글로벌 파트너 확보에 나설 계획이다.
경구용 비만치료제 후보물질 ID110521156은 저분자 화합물 기반의 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 수용체 작용제다. 기존 펩타이드 기반 주사제와 비교해 제조 효율과 경제성, 복용 편의성 등에서 차별화를 목표로 개발 중이다.
올해 완료한 임상 1상에서는 4주간 최대 13.8%의 체중 감량 효과를 확인했다. 회사에 따르면 위장관 장애와 간독성 관련 중대한 이상반응은 발생하지 않았다. 일동제약은 해당 임상 데이터를 바탕으로 기술이전과 공동 개발 기회를 모색하고 있다.
일동제약 관계자는 "글로벌 시장에서 GLP-1과 P-CAB 제제에 대한 관심이 꾸준히 높다는 점을 이번 바이오 유럽에서도 확인할 수 있었다"며 "사전에 약속된 미팅뿐 아니라 현장에서도 여러 차례 문의와 접촉이 있었다"고 말했다.
이어 "GLP-1 관련 협업 논의 외에도 파도프라잔의 권역별 기술수출 등 사업 제휴 측면에서 진전된 이야기가 오갔다"고 덧붙였다.
sykim@newspim.com