대한뉴팜, 신공장·R&D 투자 확대…올 3분기 영업익 감소

AI 핵심 요약beta
- 대한뉴팜은 12일 3분기 누적 매출과 순이익이 증가했다고 밝혔다.
- 영업이익은 신공장 고정비와 연구개발 투자 확대로 감소했다.
- 부채비율을 낮춘 대한뉴팜은 양산 안정화와 수출 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대한뉴팜은 올해 3분기 누적 매출액 1604억원, 당기순이익 90억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 6.5%, 10.1% 증가한 수치다.
같은 기간 영업이익은 22억원으로 전년 동기 대비 감소했다. 당기순이익률은 5.6%를 기록했다.
대한뉴팜은 신공장 가동에 따른 고정비 증가와 연구개발(R&D) 투자 확대가 영업이익 감소에 영향을 미쳤다고 설명했다.
회사는 생산 역량 확대를 위해 기존 공장과 신공장을 동시에 운영하고 있다. 이 과정에서 발생한 고정비와 시험생산 비용, 고환율에 따른 원부자재 구매 비용 증가 등이 겹치면서 매출원가율이 상승했다.
미래 성장동력 확보를 위한 연구개발 투자도 늘렸다. 올해 3분기 누적 연구개발비는 79억원으로 전년 동기 대비 24.8% 증가했다.
재무구조는 개선됐다. 대한뉴팜은 공장 신축 과정에서 발생한 차입금을 일부 조기 상환하고 채권 관리를 강화했다. 이익잉여금이 76억원 증가하면서 자기자본도 29억원 늘었다.
이에 따라 부채비율은 87.8%로 전년 대비 약 6.0%포인트 낮아졌다. 유동비율은 170.2%로 같은 기간 15.0%포인트 상승했다.
대한뉴팜은 신공장 시험생산 안정화와 본격적인 양산 체계 구축을 통해 제조원가율을 개선한다는 계획이다. 아울러 비타민·면역·대사질환·뷰티 분야 주사제를 중심으로 해외 시장 진출과 수출 확대도 추진하고 있다.
대한뉴팜 관계자는 "올해는 PIC/S 가이드라인에 부합하는 글로벌 수준의 생산 인프라 구축과 신규 파이프라인 강화를 위한 연구개발 투자에 집중한 시기"라며 "이로 인해 일시적으로 제조원가와 고정비 부담이 증가했지만, 신공장 시험생산이 안정화되고 본격적인 양산 체계가 가동되면 원가율 개선과 함께 영업 레버리지 효과가 본격화될 것으로 기대한다"고 말했다.
이어 "글로벌 시장 개척과 수출 확대를 통해 새로운 성장동력을 확보해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com