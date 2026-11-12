감성코퍼레이션, 스노우피크 성장에 올 3분기 최대 매출

AI 핵심 요약beta
- 감성코퍼레이션은 12일 3분기 매출 546억원, 영업이익 74억원을 기록했다.
- 스노우피크 어패럴 판매 확대와 중국 시장 진출로 역대 3분기 최대 실적을 냈다.
- 3분기 누적 매출은 1717억원, 영업이익은 259억원으로 집계됐다.
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베이징·상하이 매장 확대…직수출 물량 늘려
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 감성코퍼레이션은 올해 3분기 매출액 546억원, 영업이익 74억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 회사는 주력 브랜드인 '스노우피크 어패럴'의 판매 확대와 중국 시장 진출에 힘입어 역대 3분기 기준 최대 실적을 달성했다고 설명했다.
주력인 의류사업 부문은 3분기 매출액 523억원, 영업이익 72억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 20.5%, 21.7% 증가한 수치다.
올해 3분기 누적 매출액은 1717억원, 영업이익은 259억원으로 집계됐다. 회사에 따르면 두 지표 모두 역대 3분기 누적 기준 최대 실적이다.
실적 성장에는 스노우피크 어패럴의 국내 판매와 중국 시장 확대가 영향을 미쳤다. 감성코퍼레이션은 올해 초 중국 광저우에 매장 2곳을 개점한 데 이어 하반기에는 베이징과 상하이 등 주요 도시에 대형 매장을 추가로 열었다.
회사는 현지 유통망 확대를 바탕으로 브랜드 인지도를 높이고 중국 직수출 물량을 늘리고 있다.
4분기에는 겨울철 의류 성수기에 맞춰 아우터 제품 판매를 강화할 계획이다. 경량 패딩에 이어 디자인과 보온성을 다양화한 헤비 다운 아우터 신규 컬렉션을 선보이고, 공식 온라인몰의 사용자 환경(UI·UX) 개편과 주요 패션 플랫폼과의 협업 마케팅도 추진한다.
주주환원 정책도 이어갈 방침이다. 감성코퍼레이션은 앞서 발표한 '3개년 기업가치 제고 계획'에 따라 배당 확대와 자기주식 매입·소각 등을 추진하고 있다.
감성코퍼레이션 관계자는 "스노우피크 어패럴만의 차별화된 아웃도어 라이프스타일 감성이 국내외 소비자들에게 꾸준히 인정받으며 분기마다 견조한 실적 성장을 달성하고 있다"며 "계절적 성수기인 4분기에는 전략 아우터 라인업과 강화된 유통 네트워크를 앞세워 연간 기준으로도 역대 최대 실적 기록을 경신할 것으로 기대된다"고 말했다.
dconnect@newspim.com