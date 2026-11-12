[로펌이슈] 세종, '언론·커뮤니케이션전략연구소' 출범…초대 소장에 심석태

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 세종이 12일 언론·커뮤니케이션전략연구소를 출범했다
- 연구소는 언론분쟁 대응과 기업 평판 리스크 관리 등을 지원한다
- 심석태 고문이 초대 연구소장을, 김우균 변호사가 부소장을 맡는다
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SBS 보도본부장 출신 심석태 고문 총괄
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종이 언론분쟁 대응과 기업 평판 리스크 관리 등을 종합적으로 지원하기 위한 '언론·커뮤니케이션전략연구소'를 출범했다.
세종은 12일 언론·법률·홍보 분야 전문가들의 협업을 통해 법률적 대응과 전략적 커뮤니케이션을 결합한 통합 자문 체계를 구축했다고 밝혔다.
이번 연구소 출범은 디지털 기술 발전과 소셜미디어 확산으로 정보 유통 방식이 변화하면서 기업을 둘러싼 언론분쟁과 평판 리스크가 복잡해지는 상황에 대응하기 위해 추진됐다.
연구소는 언론중재 및 언론분쟁 관련 자문을 비롯해 전략적 언론 관계 관리, 여론 동향 분석, 커뮤니케이션 전략 수립 등 사전적 리스크 관리 서비스를 제공한다.
또 기업의 위기 상황 발생 시 언론 대응과 평판 리스크 관리 등을 지원하고, 미디어 관련 법제와 정책·규제 동향에 대한 연구 및 학술행사도 진행할 계획이다.
초대 연구소장은 SBS 보도본부장 출신 심석태 고문이 맡는다. 심 고문은 1991년 SBS에 입사해 법조·정치 분야 기자와 뉴미디어국장, 논설위원 등을 거쳤다.
한국언론법학회 회장과 한국인터넷신문윤리위원회 위원장, 방송통신심의위원회 분쟁조정부 위원 등을 역임했으며, 법학박사이자 미국 뉴욕주 변호사 자격을 보유하고 있다.
부소장은 방송·콘텐츠·저작권 분야 전문가인 김우균 변호사(사법연수원 37기)가 맡는다. 김 변호사는 한국지적재산권변호사협회 부회장 및 이사로 활동하고 있으며, SBS 시청자위원과 MBC 뉴스데스크 법률자문변호사 등을 역임했다.
연구소에는 임상혁 변호사(연수원 32기)를 비롯해 대통령 비서실 춘추관장 출신 김상호 고문, MBN 출신 김건훈 수석전문위원, 연합뉴스 출신 임주영 수석전문위원 등이 참여한다.
이종관 수석전문위원과 이지은 선임연구위원, 기업 홍보 및 위기관리 경험을 갖춘 김정오 팀장과 박미소 과장 등도 합류했다.
오종한 세종 대표변호사는 "미디어 환경이 격변하면서 기업이 직면하는 언론 및 커뮤니케이션 관련 리스크는 단순한 언론분쟁을 넘어 법률·규제, 경영 및 평판 리스크와 복합적으로 연결되고 있다"고 말했다.
이어 "이번 연구소 출범을 계기로 법률 자문에 전략적 언론 대응 및 커뮤니케이션 역량을 더해 고객이 직면한 다양한 리스크에 보다 체계적이고 종합적인 법률서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com