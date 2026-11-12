GS건설, 철거·증축 없는 리모델링 추진...'비욘드 어디션' 출범

AI 핵심 요약beta
- GS건설은 12일 철거·증축 없는 리모델링 사업 모델을 선보였다
- 비욘드 어디션은 외관·설비·커뮤니티·세대를 개선하는 사업이다
- GS건설은 서울 약 260개 단지 대상 내년 첫 협약을 추진한다
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서울 내 단지서 첫 협약 추진
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 철거나 증축 없이 아파트 단지를 개선하는 새로운 리모델링 사업 모델을 선보이며 사업 확대에 나선다.
GS건설은 12일 새로운 리모델링 사업 모델 'BEYOND ADDITION(비욘드 어디션)'을 선보인다고 밝혔다.
비욘드 어디션은 기존 아파트 골조를 유지하면서 노후화된 외관, 설비, 커뮤니티 시설, 세대 내부를 개선하는 것을 목표로 한다.
GS건설은 용적률이 높거나 단지 규모가 작아 재건축이 어렵고, 증축형 리모델링으로도 사업성이 낮은 아파트를 주요 사업지로 검토하고 있다.
서울 내에서 이러한 조건을 갖춘 단지는 약 260여곳으로 추정하고 있다. 이들 단지를 중심으로 사업 제안을 하고, 내년 중 첫 사업 협약 체결을 목표로 하고 있다.
비욘드 어디션은 기존 골조를 유지하고 증축을 하지 않아 공사기간과 사업비 부담을 낮출 수 있다. 사업 추진부터 준공까지 전체 사업기간은 3년 이내로 단축하는 것이 목표다.
시설 보수 외에도 신축 아파트 상품과 주거서비스를 적용하는 방안도 검토한다. 단지 내 공간을 효율적으로 활용해 커뮤니티 시설을 확충할 계획이다.
입주민의 비용 부담과 개선 수준에 맞춰 공사 범위와 상품 구성을 유연하게 적용한다. 생활서비스를 제공하는 '클럽자이안(CLUB XIAN)' 멤버십을 선택적으로 도입하고, 가구별로 맞춤형 옵션과 필요한 부분만 공사하는 '마이너스 옵션'도 제공한다.
GS건설은 사업 기획부터 설계, 인허가, 시공까지 과정을 일괄 수행하는 턴키(Turn-key) 방식으로 사업 효율성과 품질을 높인다.
GS건설 관계자는 "비욘드 어디션은 새로운 대안을 제시하는 사업으로 입주민 비용 부담은 줄이고 주거 편의성과 상품성을 높여 더 많은 고객이 자이의 차별화된 주거 가치를 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com