12년만의 의장국 中 APEC정상회의, 선전서 아태 공동번영 모색

21개 회원국 18~19일 선전서 정상회의 개최

보호무역주의 미중대립속 개방·혁신·협력 논의

혁신 도시 선전 첨단산업 경쟁력 세계에 과시

주요국 막바지 양자 회담 현안 의제 조율 분주

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 오는 18~19일 중국 광둥성 선전(深圳)에서 열린다. 2014년 베이징 회의 이후 12년 만에 중국에서 개최되는 이번 정상회의는 중국이 세 번째 의장국을 맡는 행사다.

선전 APEC 무대에선 미중 전략경쟁과 미국의 보호무역주의 공세, 글로벌 공급망 불안 등으로 아태지역의 경제협력 환경이 복잡해진 가운데 역내 공동번영을 위한 협력 방안이 주요 의제로 다뤄질 전망이다.

올해 회의 주제는 '아태 공동체 건설과 공동번영 촉진'이며, 3대 우선 협력 분야는 개방·혁신·협력이다. APEC은 21개 회원 경제체가 참여하는 아태지역 최고위급 경제협력체로, 자유롭고 개방적인 무역·투자 환경 조성과 역내 경제통합을 핵심 목표로 한다.

2025년 기준 회원 경제체의 국내총생산(GDP)은 57조5000억달러로 세계 전체의 59.4%를 차지한다. 세계 상품무역과 상업서비스 무역에서 차지하는 비중도 각각 46.8%, 46.2%에 달한다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 11월 18일~19일 2026년 중국 APEC 정상회의가 열릴 선전국제교류중심(센터). 사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.12 chk@newspim.com

이번 회의는 지정학적 갈등과 보호무역주의 확산으로 흔들리는 역내 경제협력의 돌파구를 모색한다는 점에서 의미가 크다. 에너지·공급망 리스크 확대와 선진국과 개도국 간 발전 격차도 주요 공동 과제로 꼽힌다.

정상회의에 앞서 14~16일에는 APEC 기업인자문위원회(ABAC) 제4차 회의가 열린다. APEC 내 유일한 상설 기업인 자문기구인 ABAC는 매년 회원국 정상들에게 기업계의 정책 제언을 전달한다. 이번 회의에서는 중국과 캐나다가 공동으로 '아태 AI+ 사례집'을 발표해 인공지능 분야의 협력 가능성을 모색할 예정이다.

중국이 APEC 정상회의를 개최하는 것은 2001년 상하이, 2014년 베이징에 이어 세 번째다. 과거 두 차례가 중국의 세계경제 편입과 역내 경제규범 참여를 상징했다면, 이번에는 인공지능과 신에너지, 첨단 전자정보 등 기술산업 경쟁력을 앞세워 중국의 혁신 역량을 부각하는 무대가 될 것으로 보인다.

개최 도시 선전의 상징성도 주목된다. 1980년 경제특구 지정 당시 태평양 연안의 작은 어촌이었던 선전은 45년 만에 중국을 대표하는 첨단산업·기술혁신 도시이자 국제 비즈니스 중심지로 성장했다. 특히 국가급 첨단기술기업이 2만5000개를 넘어섰고, 국제특허 출원에서도 21년 연속 중국 내 1위를 기록하는 등 기술혁신 역량을 인정받고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 11월 18일~19일 2026년 중국 APEC 정상회의가 열릴 선전국제교류중심(센터). 사진=뉴스핌 통신사.2026.11.12 chk@newspim.com

경제적 위상도 두드러진다. 중국 해관총서에 따르면 올해 1~3분기 선전의 수출입 총액은 4조6500억위안으로 전년 동기 대비 38.8% 증가했다. 이미 지난해 연간 규모를 넘어 중국 본토 도시 가운데 1위를 유지했다. 이 가운데 APEC 회원 경제체와의 교역액은 1조9800억위안으로 중국 도시 중 최대 규모다.

선전시는 정상회의를 앞두고 도시 정비와 교통·행사 지원 체계 구축도 마무리했다. 선전만 인재공원 등 주요 지역에 20곳의 주제별 조형물과 800여곳의 화단을 조성했으며, 시민들의 자발적인 승용차 운행 자제도 유도하고 있다.

회의 기간 지하철과 버스 요금을 50% 할인하고 일부 노선의 운행 간격을 2분까지 단축하는 등 교통 편의도 강화한다. 11일에는 푸톈구 선전컨벤션센터에 마련된 APEC 공식 프레스센터가 문을 열면서 본격적인 회의 주간에 돌입했다.

이번 APEC은 중국에 있어 첨단산업과 개방 역량을 국제사회에 선보이는 외교·경제 무대이자, 선전이 글로벌 혁신 도시로서의 위상을 과시하는 기회가 될 전망이다. 동시에 미중 갈등과 보호무역주의라는 대외 불확실성 속에서 아태지역 경제협력의 실질적인 성과를 도출할 수 있을지가 관전 포인트다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 11월 18일~19일 2026년 중국 APEC 정상회의가 열릴 선전국제교류중심(센터). 사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.12 chk@newspim.com

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com