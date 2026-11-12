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[뉴스분석] 장동혁·오세훈 공개 대립에 한동훈 복당 논란까지…보수통합 '난항'

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  • 12일 장동혁·오세훈이 국민의힘 비대위 전환을 두고 대립했다
  • 한동훈 징계 조작 의혹이 제기되며 장동혁 책임론이 확산했다
  • 오세훈은 한동훈 복당에 당내 공감대가 먼저 필요하다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오세훈 "비대위 전환해야"…장동혁 "자리 바꾸자"
중윤리위원 '조작 징계' 폭로에…장동혁 책임론 제기
장동혁 "정치적 공세"…한동훈 복당론에도 선그어
오세훈 "韓 복당, 당내 공감대 먼저"…주도권 경쟁

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 보수 진영에서 장동혁 국민의힘 대표와 오세훈 서울시장, 한동훈 무소속 의원을 아우르는 '보수 대통합론'이 부상한 지 일주일 만에 세 사람 간 갈등이 수면 위로 떠올랐다.

오 시장의 비상대책위원회(비대위) 체제 전환 주장을 둘러싼 장 대표와의 신경전에 이어 한 의원에 대한 '조작 징계' 의혹까지 불거지면서 보수 재편의 주도권을 둘러싼 셈법이 한층 복잡해지고 있다.

장동혁 국민의힘 대표(좌)와 오세훈 서울시장 [사진=뉴스핌DB]

◆오세훈 "비대위 전환해야"…장동혁 "자리 바꾸자"

12일 정치권에 따르면 오 시장은 최근 중앙일보와의 인터뷰에서 국민의힘이 2028년 총선에서 승리하기 위해서는 비대위 체제로 전환해야 한다는 취지의 주장을 펼쳤다.

오 시장은 "장동혁 체제로 총선을 치르면 수도권 선거는 굉장히 어려울 것"이라며 "비대위 체제가 좀 융통성 있어 보인다. 유권자들이 당에서 새 희망을 볼 수 있는 상태로 선거를 치러야 한다는 것은 분명하다"고 말했다.

그는 "비대위라는 과도기를 거치든 아니든 수도권 정서에 부합하는, 말하자면 유권자들이 우리 당에서 새로운 희망을 볼 수 있는 상태로 선거를 치러야 한다는 것은 분명하다"며 지도부 쇄신의 필요성을 강조했다.

이에 대해 장 대표는 기자들과 만나 "저는 지금 서울시민들이 부동산과 민생으로 고통받는게 걱정되는데 오 시장께서는 우리 당내 문제에 많은 관심을 갖고 계신 것 같다"며 "그러면 제가 서울시장을 하고 오 시장께서 당 대표로 오시면서 자리 바꾸면 될 것 같다"고 응수했다.

장 대표는 이날 오전 유튜브 '불편한 여의도'에 출연해서도 오 시장의 비대위 발언에 대해 "전제 사실이 분명히 틀렸거나 의도가 있는 질문에 적극적으로 긍정하는 답변을 낸 것은 적절하지 않다고 생각한다"며 "당에 전혀 도움이 되지 않는 목소리"라고 비판했다.

장 대표는 "지금 당내에서 비대위로 가야 한다고 목소리를 내는 사람이 누가 있느냐. 없던 이슈를 만들어내고 당내 분열과 갈등의 씨앗을 뿌리기 위한 질문이었다고 생각한다"며 "이재명 탈옥법을 가지고 싸워야 할 중요한 시점에 당내 갈등이 주요 이슈가 되면서 정작 중요한 의제가 뒤로 밀리고 있다"고 주장했다.

한동훈 무소속 의원 [사진=뉴스핌DB]

◆윤리위원 '조작 징계' 폭로에…장동혁 책임론 제기

이처럼 장 대표와 오 시장이 공개적으로 대립한 가운데 한 의원에 대한 '조작 징계' 의혹까지 불거지면서 보수 진영 내부의 갈등이 격화하고 있다.

전날 황경성 국민의힘 중앙윤리위원은 당 지도부의 사퇴 요구에 반발하며 한 의원과 진종오 국민의힘 의원에 대한 징계 과정에서 조작이 이뤄졌다고 폭로했다.

징계 당사자인 한 의원은 "저를 제명한 윤리위원 본인이 저를 조작 징계했다고 양심선언하고, 저에게 공개사과했다"며 "윤리위를 동원한 한동훈 제명이 특정인의 정치적 이익을 위한 정치적 숙청이었다는 실체가 드러났다"고 주장했다.

그러면서 "장 대표는 지금이라도 이실직고하고 당원과 국민 앞에 용서를 구하라"며 "장 대표가 정적 쳐내기 목적으로 뒤에서 영향력을 행사했다면 그 자체로 징계 무효"라고 강조했다.

진 의원도 이날 'YTN 장성철의 뉴스명당'에 출연해 "현직 윤리위원이 양심선언을 한 부분에 있어 당대표가 명확히 밝혀야 한다"며 "진실을 밝히는 사람이 당은 흔드는 것인지, 아니면 의혹에 대해 제대로 답을 안하는 사람이 당의 신뢰를 무너뜨리는 것인지는 국민들이 잘 아실 것"이라고 꼬집었다.

여기에 친한(친한동훈)계 의원들까지 가세해 조작 징계 의혹에 대한 진상조사를 요구하면서 장 대표 책임론이 확산하고 있다.

정성국 국민의힘 의원은 "잘못된 징계는 반드시 바로잡아야 한다"며 "특히 조작 징계 관련 전모를 낱낱이 밝히고 관련자들은 마땅한 책임을 져야 할 것"이라고 밝혔다.

박정훈 국민의힘 의원도 "한동훈 의원을 부당하게 징계 제명한 사실들이 이제야 하나씩 드러나고 있다. 이 사건에 대한 진상조사는 불가피해졌다"며 "정당사에 유례없는 짓을 기획하고 협잡한 무리들은 영원히 정치권을 떠나야 한다"고 주장했다.

장동혁 국민의힘 대표 [사진=뉴스핌DB]

◆장동혁 "정치적 공세"…한동훈 복당론에도 선 그어

이에 대해 장 대표는 "정치적 공세"라고 일축하며 "절차적 문제가 있다면 법적 대응을 하면 된다"고 반박했다.

장 대표는 "이재명 대통령과 민주당이 '조작 기소'라고 하니까 유행을 따라서 조작 징계라는 말을 쓴 것 같다"며 "조작 징계가 맞다. (한 의원의) 언론 조작에 대한 징계를 한 것"이라고 했다.

그는 "언론 조작의 증거들과 내용이 수사 기관에 보관돼 있고, 저희 당에도 보관돼 있다. 언론 조작의 사실은 변경할 수 없는 것"이라며 "이 문제를 정치적인 문제로 만들어서 당을 흔드는 것은 도움이 되지 않는다고 생각한다"고 말했다.

그러면서 "무소속인 한 의원이 직접 나서 본인의 문제를 거론하는 것까지는 제가 뭐라고 말씀드리기 어렵지만 우리 당 소속 의원들이 같이 목소리를 내서 당을 흔드는 것은 적절치 않고, 매우 부적절한 행동"이라고 지적했다.

장 대표는 그동안 한 의원의 복당 문제에 부정적인 입장을 보여온 만큼 이번 조작 징계 의혹을 계기로 양측의 갈등이 더욱 깊어질 것으로 보인다.

장 대표는 "제가 지도부에 있는 한 복당 문제에 대해서는 아직 거론할 시점이나 조건 그 어떤 것도 마련되지 않았다"며 "지금은 복당 논의를 거론하는 것 자체도 적절하지 않다고 생각한다"고 말했다.

오세훈 서울시장[사진=뉴스핌DB]

◆오세훈 "韓 복당, 당내 공감대 먼저"…주도권 경쟁

이런 가운데 오 시장이 한 의원의 복당 문제에 대한 입장을 밝히면서 세 사람 간 미묘한 역학관계가 더욱 부각되고 있다.

오 시장은 전날 페이스북에 "수도권 민심을 얻기 위해서는 변화의 방식에 성역이나 한계를 두어서는 안 된다"며 "당의 쇄신을 국민께 증명할 수 있다면 그 어떤 선택지도 열어두어야 한다"는 글을 올렸다.

오 시장은 "한 의원의 복당이 총선 승리를 위해 반드시 필요하다고 생각한다"면서도 "복당 문제가 또 다른 당내 갈등의 불씨가 되어서는 안 된다"고 했다.

그러면서 "당내 구성원들이 흔쾌히 받아들일 수 있는 공감대가 먼저 형성되어야 한다"며 "이를 위해 한 의원 본인도 스스로 선결해야 할 몫이 있다"고 강조했다.

국민의힘 관계자는 기자에게 "당장 복당해야 한다고 주장하는 것은 아니고 장 대표를 견제하기 위한 목적으로 보인다"며 "결국 서로 주도권을 잡기 위해 싸우는 것"이라고 설명했다.

또 다른 국민의힘 관계자는 기자에게 "총선 승리를 위해서는 협력이 필요하지만 지금은 쉽지 않아 보인다"며 "일단 내년 전당대회에서 어떤 지도부가 들어서는지가 관건"이라고 말했다.

한 의원 복당에 반대하는 당내 목소리도 여전하다. 안철수 국민의힘 의원은 이날 페이스북을 통해 "보수우파 모두 다 같이 복당의 강에 빠져 죽자는 것인가"라며 "차라리 창당을 하기 바란다. 집을 흔들며 문을 열라 할 게 아니라, 새집을 따로 짓는 게 방법"이라고 직격했다.

박충권 국민의힘 수석대변인도 "당내에서 별로 호응이 없다"며 "현재 상황에서는 그럴 시점이 아니다"라며 한 의원 복당론에 선을 그었다.

jeongwon1026@newspim.com

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