한화생명, 3분기 누적 순익 8656억·전년비 12.6%↑...투자부문은 적자 전환

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누적 보험손익 176%·신계약 CSM 40%↑…K-ICS 비율 171%

3분기는 투자손실 4048억원에 순손실 390억원, 적자 전환

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명이 보험손익 개선과 국내외 자회사 실적 성장에 힘입어 올해 3분기 누적 연결순이익이 전년 동기 대비 12.6% 증가했다. 수익성 중심의 상품 판매로 신계약 보험계약마진(CSM)이 늘었지만, 환율과 주식시장 변동에 따른 영향으로 투자손익은 적자를 기록했다.

한화생명은 올해 3분기 누적 연결순이익이 8656억원으로 전년 동기 7690억원 대비 12.6% 증가했다고 12일 밝혔다.

다만 3분기 연결 기준으로는 당기순손실 390억원을 기록해 전년 동기 3074억원 흑자에서 적자로 전환했다. 보험손익은 2483억원 흑자를 냈지만 투자손익이 4048억원 적자를 기록하면서 영업손실도 1565억원에 달했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명 63빌딩 [사진=한화생명] 2026.01.28 yunyun@newspim.com

1~3분기 누적 보험손익은 3851억원으로 전년 동기 대비 176% 늘었다. 지난해 연간 보험손익 3444억원을 10% 이상 웃도는 수준이다. 중·장기납 종신보험과 건강보험 판매 확대 등 상품 포트폴리오 재편과 수익성 중심의 판매 전략이 성과로 이어졌다는 설명이다.

누적 신계약 CSM은 2조860억원으로 전년 동기 1조4900억원 대비 40% 증가했다. 분기별로는 1분기 6109억원, 2분기 6892억원, 3분기 7859억원으로 증가세를 이어갔다.

보장성보험의 신계약 CSM 수익성 배수는 전년 동기 7.3배에서 11.7배로 높아졌다. 종신보험 수익성 배수도 올해 1분기 7.1배, 2분기 10.5배, 3분기 11.7배로 개선됐다.

보험금 지급 관리와 계리가정 정교화로 보험금 예실차 손실이 축소되고 손실부담계약 관련 손익이 환입으로 전환됐다. 3분기 말 보유계약 CSM은 9조4144억원으로 상반기 말보다 5.4% 증가했다.

반면 누적 투자손익은 1073억원 손실을 기록했다. 환율 변동으로 해외 신종자본증권에서 외화평가손실이 발생했고, 주식시장 변동성 확대로 변액계정의 헤지 미스매칭이 반영됐다.

한화생명은 해외 신종자본증권이 달러로 발행하고 달러로 상환하는 구조인 만큼 상환 전 환손익은 실질적인 자산운용 성과와 구분되는 회계상 변동이라고 설명했다. 향후 변액계정의 헤지 정합성을 높이고 신규 투자 수익률을 제고해 투자손익 변동성을 낮출 계획이다.

일반계정 누적 운용자산이익률은 지난해 말보다 0.21%포인트 상승한 3.41%를 기록했다. 우량 운용사 펀드의 안정적인 성과와 금리 상승에 따른 신규 투자 수익률 개선 등이 영향을 미쳤다.

해외 자회사 누적 손익은 1466억원을 기록했다. 베트남법인 467억원, 노부은행 461억원, 벨로시티 388억원 등으로 전년 동기 대비 실적이 고르게 성장했다. 국내에서는 한화생명금융서비스가 전년 동기 대비 10.2% 증가한 883억원의 누적 손익을 기록했다.

3분기 말 기준 지급여력비율(K-ICS)은 171.0%로 상반기 말 168.0% 대비 3.0%포인트 상승했다. 신계약 유입과 예실차 개선에 따른 기초가정위험 감소 등이 자본건전성 개선에 기여했다.

한화생명 관계자는 "환율과 주가 등 금융시장 변동에 따른 비경상적 요인이 반영됐지만 신계약 CSM 확대와 보험손익 증가를 바탕으로 본업 경쟁력은 한층 강화됐다"며 "수익성 중심의 상품 포트폴리오 운영과 예실차 관리를 통해 보험손익의 기초체력을 높이고 국내외 종속법인과의 시너지를 확대해 기업가치를 지속적으로 제고하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com