CJ제일제당 냉동치킨 '미투 상품' 논란…프랜차이즈업계 반발

협회, '뿌리즐링' 등 7개 제품 유사성 지적…명칭·광고 개선 요구

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ제일제당의 냉동치킨을 둘러싸고 '미투 상품' 논란이 불거졌다. 치킨 프랜차이즈업계가 대표 메뉴의 이름과 제품 구성이 유사해 기존 브랜드의 인지도에 편승하고 있다고 반발하고 나서면서다.

CJ제일제당은 소비자 취향을 반영해 자체 기술로 개발한 제품이라는 입장을 내놨다.

한국프랜차이즈산업협회는 12일 입장문을 내고 유명 치킨 프랜차이즈의 대표 메뉴와 유사성을 지적받는 냉동식품에 대해 제품명과 표시·광고 방식 중단 등 개선 조치를 촉구했다.

프랜차이즈산업협회가 제시한 주요 치킨 프랜차이즈 유사 냉동식품 사례. [표=한국프랜차이즈산업협회 제공]

협회는 "프랜차이즈 대표 메뉴가 기업과 가맹점주들이 오랜 시간과 비용을 들여 구축한 핵심 브랜드 자산"이라며 대형 식품기업이 이를 존중해야 한다고 강조했다.

협회가 공개한 비교자료에는 냉동치킨 7개 제품이 담겼다. '뿌리즐링'은 bhc의 '뿌링클', '황금홀릭'은 BBQ의 '황금올리브치킨'과 비교했다. '자메이카 치킨'과 '자메이카 스타일치킨'은 BBQ의 '자메이카 통다리구이'를 연상시키는 사례로 제시했다.

'고추 바삭바삭치킨'과 굽네치킨의 '고추바사삭', '소이허니 순살'과 교촌치킨의 '허니시리즈', '마쓰킥 순살'과 bhc의 '맛초킹'도 비교 대상에 포함됐다.

협회가 문제 삼는 것은 이름뿐만이 아니다. 지난 10월 출시된 뿌리즐링은 치즈·어니언 계열 시즈닝에 요거트 소스를 곁들이는 구성도 뿌링클과 비슷하다는 지적을 받고 있다. 프랜차이즈업계는 제품명과 맛, 소스 구성의 유사성이 소비자 혼동으로 이어질 수 있다고 주장한다.

협회는 독자적인 연구개발과 정당한 협업을 통한 경쟁을 주문했다. 관계 당국에는 부정경쟁방지법과 상표법 등 관련 제도의 보완도 요청했다.

협회는 "프랜차이즈 가맹본부와 가맹점사업자의 정당한 권익과 브랜드 가치를 보호하고 상생과 공정 경쟁의 질서가 확립될 수 있도록 사안이 바로잡힐 때까지 적극 대응하겠다"고 강조했다.

CJ제일제당은 외식 메뉴를 가정에서 간편하게 즐길 수 있도록 구현하는 것은 식품업계의 일반적인 제품 개발 방식이라는 입장이다. 프랜차이즈 치킨과 냉동 가공식품은 판매 경로와 소비자 접점이 달라 직접적인 경쟁 관계로 보기 어렵다는 설명이다.

소바바 제품의 독자성도 강조했다. 소비자들이 선호하는 치킨의 맛과 식감을 자체 기술로 구현했으며, 제품명과 콘셉트 역시 출시 전 법무 검토를 통해 관련 위험을 점검하고 있다는 것이다.

CJ제일제당은 지난 6월 '고메 소바바 치킨'을 독립 브랜드 '소바바'로 전환하고 제품군을 확대하고 있다. 올해 6~9월 냉동치킨 매출은 전년 동기 대비 29% 증가했다. 회사는 2023년 소바바 출시 이후 올해까지 냉동치킨 사업 누적 매출이 4000억원에 이를 것으로 전망하고 있다.

CJ제일제당 관계자는 "외식에서 즐기던 메뉴와 맛을 가정에서도 간편하게 즐길 수 있도록 가공식품으로 구현하는 것은 식품업계의 일반적인 제품 개발 방식"이라며 "소바바는 소비자에게 익숙한 치킨의 맛을 합리적인 가격에 간편하게 즐길 수 있도록 개발한 제품"이라고 말했다. 이어 "치킨 프랜차이즈와 가공식품은 주요 판매 채널과 구매·소비 방식이 다르다"며 "소바바는 외식 프랜차이즈의 즉석 배달 시장을 침해하려는 것이 아니라 보관성과 조리 편의성을 갖춘 가정 내 식사 수요를 겨냥한 제품"이라고 설명했다.

nrd@newspim.com