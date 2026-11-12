에이블씨엔씨, 3Q 누적 영업익 263억…유럽 49%·중동 87% 성장

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이블씨엔씨가 해외 매출 확대와 국내 사업구조 재편에 힘입어 올해 3분기까지 누적 영업이익 263억원을 기록했다. 지난해 연간 영업이익의 약 1.5배다. 다만 3분기만 떼어 보면 2분기보다 성장 폭이 줄어든 모습이다. 특히 미국 시장의 증가율은 크게 낮아졌다.

에이블씨엔씨는 2026년 3분기 연결 기준 매출 579억원, 영업이익 65억원을 기록했다고 12일 공시했다. 매출은 전년 동기보다 3% 늘었고 영업이익률은 11.2%로 3분기 연속 두 자릿수를 유지했다. 지난해 3분기 공시에서는 매출 595억원, 영업손실 9억6000만원이었다. 1년 만에 적자에서 흑자로 돌아선 셈이다.

[자료= 에이블씨엔씨]

외형 성장률은 3%에 그쳤지만 실질 성장세는 더 컸다는 게 에이블씨엔씨 설명이다. 지난 8월 철수를 마친 국내 직영매장 매출을 제외하면 매출 성장률은 전년 동기 대비 20%다. 수익성이 낮은 직영 오프라인을 정리하고 해외와 온라인, 다이소 등 성장 채널에 역량을 모은 결과라는 것이다.

해외 사업이 실적을 이끌었다. 3분기 해외 매출은 전년 동기보다 24.2% 늘었고 누적 해외 매출 비중은 73%를 기록했다. 앞서 2분기 해외 매출 증가율이 38%였던 점을 감안하면 증가폭은 줄었다.

유럽은 3분기 매출이 49% 늘어 1분기 43%, 2분기 48%에 이어 성장세를 이어갔다. 3분기 누적 매출도 47% 증가했다. 영국 부츠와 슈퍼드러그, 독일 DM 등 현지 오프라인 유통망을 넓히는 한편 현지 디지털 커머스 채널도 강화하고 있다.

일본은 3분기 매출이 28%(현지 통화 기준 33%) 증가했다. 일본 전체 매출의 63%를 차지하는 M쿠션 매출이 현지 통화 기준 약 30% 늘었고, 지난 7월 현지에 선보인 신제품 'M 프로 블랙 메쉬 쿠션'도 힘을 보탰다. 일본 법인은 2분기에 이어 3분기에도 흑자를 냈으며 영업이익률은 6%대를 유지했다.

반면 미국은 3분기 매출이 10% 늘어 주요 매출 기반을 지키는 수준에 머물렀다. 2분기 미국 매출 증가율은 154%였다. 아마존과 틱톡샵 등 디지털 채널을 중심으로 코스트코 등 오프라인 유통망까지 접점을 넓히고 있으나, 2분기 같은 고성장세는 이어지지 못했다.

중동 매출은 87%, 홍콩과 몽골 등 기타 아시아 지역 매출은 46.4% 각각 증가했다. 새로운 성장축으로 꼽히는 지역들이다.

국내에서는 선택과 집중 전략이 이어졌다. 네이버와 11번가 등 주요 온라인 플랫폼 매출은 32.3% 늘었다. 다이소 채널 매출은 92% 급증해 역대 최대 분기 매출을 새로 썼다. 2분기에 선보인 어퓨 '더퓨어 헤어식초' 라인의 판매 호조가 이어졌고, 신규 출시한 바디홀릭 퍼퓸 라인도 매출 확대에 기여했다.

수익성은 3분기 영업이익 65억원으로 2분기 104억원보다 줄었다. 3분기 매출 579억원도 2분기 652억원보다 약 11% 적다. 2분기 영업이익률은 약 16%로 3분기 11.2%보다 높았다.

신유정 에이블씨엔씨 대표는 "해외 시장에서의 견조한 성장과 안정적인 수익성을 바탕으로 글로벌 뷰티 기업으로서의 탄탄한 기초체력을 입증한 결과"라며 "하반기에도 글로벌 판로 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 통해 지속가능한 성장 궤도를 이어갈 것"이라고 말했다.

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