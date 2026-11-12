삼성바이오 노조, 한국노총 가입 추진…18일까지 찬반투표

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스 노조가 13일 한국노총 가입 찬반투표를 시작한다
- 노조는 18일까지 조합원 대상 가입 여부 투표를 진행한다
- 노사는 임금인상과 인사제도 개선을 두고 반년 넘게 갈등했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스 노동조합이 부분 파업을 이어가는 가운데 한국노동조합총연맹(한국노총) 가입을 추진한다.
12일 바이오업계에 따르면 삼성바이오로직스 노조는 13일 오후 9시 온라인 총회를 열고 18일까지 한국노총 가입 여부를 묻는 조합원 찬반투표를 진행한다.
노사는 임금 인상과 인사제도 개선을 두고 반년 넘게 갈등을 빚어왔다. 노조는 상반기 파업에 이어 이달 6일부터 27일까지 부분 파업을 진행한다.
노조는 파업 돌입 이후 사측이 참가 조합원에게 징계위원회 출석을 통보하고 노조 간부의 업무동 출입을 막았다며, 상급단체의 지원이 필요하다고 판단했다고 밝혔다.
한국노총은 이날 성명을 내고 조합원의 선택을 존중한다는 입장을 내놨다. 아울러 사측에 투표에 개입하거나 조합원을 압박하지 말 것을 요구했다.
sykim@newspim.com