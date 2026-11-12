한화투자증권, 3분기 흑자 기조 유지…누적 순익 577억원

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권은 12일 3분기 영업이익 209억원, 순이익 115억원을 기록했다.
- 1~3분기 누적 영업이익은 1062억원, 순이익은 577억원으로 집계됐다.
- WM·Wholesale 수익은 늘었지만 트레이딩·IB 부문 수익은 감소했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
WM 순영업수익 108% 증가
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권이 변동성이 큰 증시 환경에서도 올해 3분기 흑자 기조를 이어갔다. 3분기 연결 기준 영업이익과 순이익이 각각 200억원, 100억원을 웃돌았다. 누적 기준으로도 1000억원대 영업이익과 500억원대 순이익을 기록했지만, 전년 동기와 비교하면 수익성은 다소 둔화했다.
12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화투자증권의 올해 3분기 연결 기준 영업이익은 209억9000만원, 분기순이익은 115억6000만원으로 집계됐다.
올해 1~3분기 누적 연결 영업이익은 1062억4000만원, 순이익은 577억2000만원이다. 지난해 같은 기간과 비교하면 영업이익은 13.3%, 순이익은 34.4% 감소했다. 누적 세전이익도 815억1800만원으로 전년 동기 대비 29.2% 줄었다.
사업 부문별로는 자산관리(WM) 부문의 성장세가 두드러졌다. 3분기 누적 별도 기준 WM 부문 순영업수익은 2736억원으로 전년 동기 대비 108.2% 증가했다. 같은 기간 법인·기관 대상 영업을 담당하는 Wholesale 부문도 553억원으로 78.4% 늘었다.
반면 트레이딩 부문 순영업수익은 352억원으로 46.4% 감소했고, 기업금융(IB) 부문도 291억원으로 50.5% 줄었다.
전체 별도 기준 누적 순영업수익은 4328억원으로 전년 동기 대비 29.5% 증가했다. 영업이익은 1253억원으로 9.2% 늘었지만, 세전이익은 1001억원으로 10.1% 감소했다.
한화투자증권은 변동성이 높은 시장 환경에서도 흑자 기조를 유지하고 있다고 밝혔다. 앞으로 본업 경쟁력 강화와 리스크 관리에 힘쓰는 한편, 기술 경쟁력을 바탕으로 디지털자산 전문 증권사로 도약한다는 계획이다.
한편 9월 말 기준 한화투자증권의 연결 총자산은 19조5586억원으로 지난해 말보다 12.7% 증가했다. 자기자본은 2조2269억원으로 같은 기간 7.7% 늘었다.
rkgml925@newspim.com