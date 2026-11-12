금감원, 홈플러스 전단채 불완전판매 분쟁 조정 착수…하나증권 투자자 소환

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첫 제재심 결론 보류 후 피해자 직접 조사

'신용보강 허위 안내 의혹·설명 의무' 쟁점

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 금융감독원이 홈플러스 자산유동화 전자단기사채(ABSTB) 불완전판매 의혹과 관련해 하나증권을 통한 투자자들을 대상으로 분쟁 조정에 착수했다.

지난 9월 첫 제재심의위원회에서 결론을 내리지 못한 가운데 투자자들을 직접 불러 상품 가입 과정과 위험 고지 여부를 확인하는 등 추가 사실관계 파악에 나선 것이다.

12일 금융투자업계에 따르면, 금감원은 전날 하나증권을 통해 홈플러스 ABSTB에 투자한 피해자들을 불러 상품 가입 경위를 조사했다.

금감원은 투자자들을 대상으로 ▲상품설명서 교부 여부 ▲신용위험에 대한 설명 내용 ▲투자성향 확인 절차 등을 확인한 것으로 전해졌다. 판매 과정에서 금융소비자보호법상 설명의무와 적합성·적정성 원칙을 준수했는지 살펴보기 위한 조치로 풀이된다.

서울 여의도 금융감독원.[사진=뉴스핌B]

앞서 금감원은 지난 9월 15일 홈플러스 ABSTB 발행 주관사인 신영증권과 주요 판매사인 하나증권을 대상으로 첫 제재심을 열었지만 결론을 내리지 못했다. 당시 제기된 쟁점을 보완한 뒤 안건을 다시 심의하기로 한 것으로 알려졌다.

이번 사안의 핵심은 판매 과정에서 홈플러스의 신용보강 여부가 투자자에게 정확하게 전달됐는지다.

홈플러스 전단채 피해자 비상대책위원회는 하나증권이 판매한 상품설명서에 신용보강 주체가 '홈플러스㈜의 신용'으로 기재됐다며 불완전판매 의혹을 제기하고 있다. 반면 다른 증권사가 판매한 동일 상품의 설명서에는 별도의 지급보증이 없다는 내용이 명시된 것으로 알려졌다.

홈플러스 ABSTB는 홈플러스가 구매전용카드로 물품을 결제하면서 발생한 카드대금채권을 기초자산으로 발행한 유동화증권이다. 홈플러스는 해당 채권의 원채무자이지만 전단채 투자자에 대한 별도의 지급보증 의무는 없다는 것이 업계 설명이다.

홈플러스 역시 이날 입장문을 통해 "홈플러스는 전단채 투자자를 위한 지급보증과 채무인수, 자금보충 등 어떠한 형태의 신용보강도 제공한 사실이 없다"며 "상품 설명서 및 판매 메시지에 게재된 신용보강에 대한 표현에 동의하거나 인지한 바 없다"고 밝혔다.

현재 상환되지 않은 홈플러스 ABSTB 규모는 총 4019억원이다. 해당 물량은 2024년 12월부터 2025년 2월 25일까지 발행됐다. 투자자들은 판매 증권사가 투자 원금의 100%를 우선 배상한 뒤 홈플러스 회생절차를 통해 회수한 금액과 정산하는 방식을 요구하고 있다.

분쟁 조정 결과는 향후 제재 수위뿐 아니라 투자자 피해 배상 범위에도 영향을 미칠 전망이다.

plum@newspim.com