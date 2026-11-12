어르신·발달장애인 함께 일한다…노인인력개발원, 사회통합 노인일자리 '창출'

AI 핵심 요약beta
- 한국노인인력개발원과 굿윌스토어는 12일 사회통합형 노인일자리 협약을 체결했다
- 양 기관은 노인과 발달장애인이 함께하는 일자리와 교육·예산 지원에 협력한다
- 노인일자리 참여자 11명은 물류센터에서 기증품 분류와 장애인 업무를 지원한다
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김수영 원장 "상생 일자리 발굴"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 노인일자리 참여자가 발달장애인 근로자의 업무를 지원하는 사회통합형 일자리가 본격 추진된다.
한국노인인력개발원과 굿윌스토어는 12일 고양시 굿윌스토어 식사 물류센터에서 노인과 장애인이 함께하는 사회통합형 노인일자리 창출을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 노인의 경험과 역량을 활용한 새로운 일자리를 창출하고, 발달장애인 등 취약계층과 함께 일하는 상생형 일자리 모델을 확대하기 위해 마련됐다. 양 기관은 이번 협약을 통해 장애인 근로자와 노인일자리 참여자가 함께하는 사회통합형 일자리 창출, 참여자 역량 강화를 위한 교육 기획·운영, 사업 운영에 필요한 예산 지원 등에 협력하기로 했다.
이번 사업은 굿윌스토어 물류센터에서 노인일자리 참여자가 발달장애인 근로자의 업무를 지원한다. 기증품 분류와 관리 등 물류 업무를 함께 수행하는 사업으로 노인역량활용 선도모델로 추진된다.
사업에는 노인일자리 참여자 11명이 참여한다. 참여자는 기증품 관리와 상품 분류 등 물류센터 내 업무를 수행하며 장애인 근로자의 원활한 직무 수행을 지원한다.
양 기관은 이번 협약을 계기로 노인과 장애인이 함께할 수 있는 일자리 모델을 발굴할 예정이다. 사회적 가치 창출과 지속가능한 일자리 확대를 위한 협력도 이어 나갈 계획이다.
김수영 한국노인인력개발원장은 "이번 협약은 노인과 장애인이 서로의 역량을 살려 함께 일하는 새로운 사회통합형 일자리 모델이라는 점에서 의미가 있다"며 "노인의 경험과 역량을 활용해 취약계층과 상생할 수 있는 다양한 일자리를 발굴하고, 지역사회에 필요한 사회적 가치를 창출해 나가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com