[퇴근길 정치 픽] "다음주 삼성전자 면접본다" 이재명·이재용 웃음짓게 한 충남대생…삼성·SK하이닉스는 '상생' 약속

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충청 메가프로젝트 착공식

충남대 신소재공학과 소주원씨 "착공식 오니 면접 기회 더 뜻깊어"

삼성 협력사 18.1조 투자·SK하이닉스 R&D 실패도 보상

李대통령 "말 아닌 행동"…소부장 유동성 완화 주문

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = "다음주 삼성전자 면접봅니다"

12일 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스에서 열린 '충청권 메가프로젝트 착공식'에 참석한 이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장이 나란히 웃음을 터뜨렸다.

충남대 신소재공학과에 재학 중인 소주원 씨는 이날 착공식에서 충청지역 청년 대표로 무대에 올라 '충청 메가프로젝트'의 착공을 축하하고, 지역 청년으로서의 기대감을 발표했다.

이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장이 12일 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 착공식에서 충남대생 소주원씨의 발표를 들으며 웃음을 터뜨리고 있다. [사진=KTV]

◆"다음주 삼성전자 면접 기회 얻어"…李대통령·이재용 '웃음'

소씨는 "저를 비롯한 많은 대학생에게 가장 큰 고민은 아마 취업일 것"이라며 "자기소개서를 여러 번 고쳐 쓰고 밤늦게까지 면접을 준비하며 그동안 쌓아온 노력이 좋은 결실로 이어지도록 최선을 다하고 있다"고 말문을 열었다.

이어 "개인의 노력만큼 중요한 것은 노력을 펼칠 수 있는 기회와 환경이라고 느꼈다"며 "충남대 반도체 특성화대학 사업에서 130시간의 공정 실습과 해외 연수를 비롯해 모두 26개의 비교과 활동에 참여하며 다양한 실무 역량을 키웠다"고 했다.

그러면서 "이런 경험이 취업 준비에 큰 힘이 됐고, 덕분에 다음 주 삼성전자 면접이라는 소중한 기회를 얻었다"며 "오늘 삼성전자 사업장에 직접 오게 돼 그 기회가 더 뜻깊게 느껴진다"고 밝혔다.

삼성전자 입사를 꿈꾸는 학생이 이 회장을 비롯한 삼성전자 최고위급 경영진 앞에서 당찬 모습으로 면접을 본다고 말하자 행사장에는 곧바로 미소와 웃음이 번졌다. 이 대통령도 웃으며 옆자리의 이 회장에게 말을 건넸고, 이 회장 역시 환하게 웃었다. 이소영 중소벤처기업부 장관 등 참석한 장관들도 일제히 미소를 지었다.

충남대학교에 재학 중인 소주원씨가 12일 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 착공식에서 지역청년으로서의 포부를 발표하고 있다. [사진=KTV]

◆李대통령 "과감한 투자 결정 이재용 회장과 삼성에 감사"

이 대통령은 이날 '충청권 메가프로젝트 착공식'에 참석한 뒤 같은 현장에서 '메가프로젝트 4차 민관합동 점검회의'도 주재했다.

이번 사업은 3대 메가프로젝트 가운데 전국에서 가장 먼저 착공하는 사업이며, 이 대통령이 점검회의를 청와대가 아닌 투자 현장에서 연 것도 이번이 처음이다.

이 대통령은 착공식 축사에서 "약속을 현실로 바꾸는 현장에 서 있다"며 "메가프로젝트가 지역과 국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 '진정한 국가균형발전'으로 완성될 수 있도록 모든 정책 역량을 집중하겠다"고 공언했다.

이 대통령은 특히 과감한 투자를 결정하고 신속한 집행력을 보여준 이 회장과 삼성그룹 임직원, 충청 시·도민에게 감사를 표했다.

이날 첫 삽을 뜬 시설은 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징(후공정) 공장이다. 삼성전자는 온양캠퍼스 내 38만9825㎡ 부지에 6조 원을 들여 HBM 등 고성능 인공지능(AI) 반도체 생산을 늘릴 신규 공장을 짓는다. 양산 목표 시점은 2029년 5월이다. 증설을 마치면 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 늘어난다.

삼성은 아산에 삼성디스플레이 67조 원, 삼성전자 온양사업장 46조 원 등 모두 113조 원을 투자하겠다고 지난 7월 2일 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 발표했다.

이재용 삼성전자 회장이 12일 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 착공식에서 인사말을 하고 있다. [사진=KTV]

◆삼성 협력사 18.1조 투자·SK하이닉스 '도전 보상제'…상생 방안 공개

착공식 직후 열린 점검회의에서 삼성과 SK하이닉스는 협력사와 함께 성장하는 상생협력 방안을 공유했다.

삼성과 함께 성장한 협력사 194곳은 2030년까지 국내에 약 18조1000억 원을 투자한다. 생산시설을 늘려 미래 수요에 대응하겠다는 구상이다. 삼성은 협력사와 신규 설비·소재를 공동 개발해 기술 국산화와 공급망 안정화에도 나선다.

이 회장은 이날 착공식 인사말에서 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이었던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다.

이어 "더 큰 책임감을 갖고 대체불가 대한민국의 성공 신화를 위해 이곳 충청은 물론 호남권과 영남권 메가프로젝트도 적극 추진하겠다"고 강조했다.

SK하이닉스는 '연구개발(R&D) 도전 보상제'를 도입한다. 성공 여부와 관계없이 과감한 연구개발을 지원하는 제도다. SK하이닉스는 앞서 이 제도로 협력사 초기 개발비를 최대 50%까지 먼저 지원하고, 연구가 실패로 끝나도 기술적 기여도를 인정해 정산하겠다고 밝힌 바 있다.

SK하이닉스는 실제 양산 환경과 비슷한 '트리니티 팹'도 2027년 5월까지 구축한다. 장비 활용과 전문 인력 지원을 연계해 소재·부품·장비(소부장) 기업의 기술 개발과 사업화를 뒷받침할 계획이다.

정부도 지원에 나선다. 중소벤처기업부는 2조 원 규모의 메가프로젝트 중소기업 전용 상생 재원을 조성한다. 앵커기업과 지방정부, 모태펀드는 5년간 약 2조 원의 지역성장펀드를 만들어 메가프로젝트 분야 창업과 벤처 투자를 촉진한다. 정부는 앵커기업과 연계한 소부장 112개 기업에서 23조6000억 원 규모의 신규 투자도 발굴했다.

이재명 대통령이 12일 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석한 뒤 '메가프로젝트 4차 민관합동 점검회의'를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆"말이 아닌 행동, 약속 아닌 실행"…李대통령, 소부장 유동성·국산화 주문

이 대통령은 4차 민관합동 점검회의 모두발언에서 "메가프로젝트 발표 후 약 넉 달간 정부와 기업이 속도전을 넘어 전격전에 임해왔고, 실제 현장에서 변화가 점점 가시화되고 있다"고 평가했다.

이어 "메가프로젝트가 진정한 국가 균형 성장의 계기가 되려면 대기업 투자가 지역 중소기업과 지역 스타트업의 성장 기회로 이어지는 게 중요하다"고 짚었다.

자유토론에서 이 대통령은 2차·3차 협력사로 갈수록 어려움이 커질 것이라며 납품대금 지급 기한 단축 등 소재·부품·장비(소부장) 기업의 유동성 문제를 완화하는 방안을 검토할 필요가 있다고 지적했다. 소부장 기업의 부품 해외 의존도가 높은 만큼 우리 기업이 최대한 대체하도록 하는 게 정부의 주요 과제라며, 일자리도 늘고 산업 진흥에도 도움이 되니 기업들도 관심을 가져달라고 당부했다.

한 참석자가 "중소업체들도 메가프로젝트에 투자해야 하는데 금리가 올라 부담이 커지고 있다"며 금융 지원을 요청하자, 이 대통령은 참모들에게 중소기업 대상 정책금융을 더 과감하게 집행하라고 주문했다.

참석자들 사이에서는 AI 데이터센터가 세계적인 전력 문제로 어려움을 겪는 만큼 국내 생태계를 갖춰야 한다는 제안도 잇따랐다. 이 대통령은 "전기 생산 비용을 고려해 최적의 입지를 찾아야 한다"며 "지역 중심으로 인프라 구축을 열심히 할 테니 많이 유치해 달라"고 했다.

the13ook@newspim.com