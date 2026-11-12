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산업부, 체코원전 팀코리아 재정비…김정관 장관 "정부 역할 강화" 고삐

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  • 김정관 장관은 12일 체코 원전사업 정부 관리 역할을 강화하겠다고 밝혔다.
  • 한수원은 2027년 4월 건설허가 신청과 7월 신규 시공사 선정을 추진한다.
  • 팀코리아는 시공사 교체에도 설계·인허가 등 후속 업무를 이어가기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

12일 체코원전 추진현황 점검회의
원전 공기업 소집해 추진계획 점검

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 김정관 산업통상부 장관은 12일 체코 원전 건설과 관련 "원전 공기업이 더 큰 책임감과 리더십을 가지도록 정부의 관리 역할을 강화하겠다"고 제시했다.

지난달 29일 한국수력원자력이 시공사(대우건설·두산에너빌리티 컨소시엄) 교체를 결정하면서 금이 간 팀코리아를 직접 재정비하겠다는 뜻으로 풀이된다.

◆ 시공사 교체 이후 재정비…내년 4월 건설허가 신청

김정관 장관은 이날 오후 정부서울청사에서 '팀코리아 체코 원전사업 추진현황 점검회의'를 직접 주재하며 이 같이 언급했다.

그는 우선 두코바니 원전사업의 2027년 4월 건설허가 신청과 2029년 11월 착공하기 위한 계획을 점검하고, 협력 강화 방안을 논의했다.

김정관 산업통상부 장관이 12일 오후 정부서울청사에서 '팀코리아 체코 원전사업 추진현황 점검회의'를 주재하며 원전 공기업 대표들과 현안을 논의하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.11.12 dream@newspim.com

이번 회의는 11월부터 추진된 산업부 장관·차관 주재 비상관리체제의 일환으로, 지난 2일 차관 주재 '한수원 추진계획 점검회의'에 이어서 팀코리아 전반의 추진현황을 확인하기 위한 자리다.

이번 회의에는 ▲한국수력원자력㈜, ▲한전기술㈜, ▲한전연료㈜, ▲한전KPS㈜ 등 체코 원전사업에 참여중인 모든 팀코리아 공기업이 참석했다.

팀코리아 참여기업은 체코 원전 계약체결('25.6월) 이후 16개월간 각자의 부문에서 역무를 수행하며 두코바니 원전사업을 이끌어 가고 있음을 확인했다. 또한 향후 체코 현지 인허가 신청 등 중요 일정과 계획도 집중 검토했다.

이날 회의에 참석한 팀코리아 참여기업은 이번 시공계약 협상종료(10.29) 이후 정부와 함께 흔들림 없고 빠른 위기대응 능력을 보여, 한국 원전의 경쟁력인 'On Time, On Budget(예산 내 적기시공)'의 신뢰를 더욱 강화해 나가겠다며, 공동의 목표를 향한 '팀코리아 스피릿(Team Korea Sprits)'을 재정비하고 다시 결집해 나갈 각오를 다졌다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.10.29 dream@newspim.com

회의 중 한수원은 시공계약 협상 종료에 따라 대응이 필요한 업무를 ▲시공사 교체과정 중 업무 계획, ▲신규 시공사 선정 계획, ▲주요 마일스톤 달성 계획 등으로 나누어 필수 후속조치사항을 식별하고 진행상황 파악이 용이하도록 세부 실행계획을 발표했다.

이 중 '시공사 교체과정 중 업무 계획'은 내년 4월 건설허가 신청과도 관련이 있다. 따라서 설계·인허가, 부지정보 검증 및 숙소부지 마련으로 세분화해 ▲한수원이 직접 수행 가능한 업무, ▲한수원과 기존에 계약한 체코 기업 활용, ▲신규계약 체결이 필요한 업무 등으로 확인하고, 각각의 업무별 주간 업무계획을 수립하여 신속히 추진함으로써 사업이행의 연속성을 확보하도록 했다.

특히 '신규 시공사 선정'은 2027년 7월 완료를 목표로 설정하고, 통상적인 공개경쟁입찰보다 짧은 기간내에 선정을 완료하는 동시에 국가계약법상 '종합심사 낙찰제'를 적용해 공사수행 능력과 투명성·공정성을 확보할 수 있도록 했다.

한수원은 이를 위해 한전기술과 공동의 전담 TF를 구성하고, 신한울 3·4호기('23)의 입찰자료를 참고하며, 사전 설명회를 통해 참여조건을 상세히 알릴 예정이다.

◆ 김정관 "팀코리아 신뢰와 협력…정부 역할 강화"

김정관 장관은 "팀코리아의 신뢰와 협력을 지키고 한국 원전산업의 경쟁력을 더욱 강화하기 위해, 원전 공기업이 더 큰 책임감과 리더십을 가지도록 정부의 관리 역할을 강화하겠다"면서 "이번 회의를 통해 신규시장에 신규노형으로 진출하는 경험을 기업간 공유하고, 정부가 행정적·외교적 지원역할을 어떻게 수행할 것인지 모색함으로써 현안에 대한 해결책을 찾겠다"고 강조했다.

또한 "체코 정부와도 장관급 두코바니 이행점검 협의체와 수시 면담, 국장급 주간회의 등 각급 협의채널을 적극 가동하여 긴밀히 소통함으로써 두코바니 원전사업 정상추진에 대한 신뢰를 지켜나가고, 팀코리아의 사업 추진에 필요한 협조사항을 체코측에 전달하는 통로로 활용하겠다"고 밝혔다.

김정관 산업통상부 장관(오른쪽 세번째)이 12일 오후 정부서울청사에서 '팀코리아 체코 원전사업 추진현황 점검회의'를 주재하며 원전 공기업 대표들과 현안을 논의하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.11.12 dream@newspim.com

회의에 참석한 김회천 한수원 사장은 "2027년 7월 신규 시공사 선정을 목표로 관련 절차를 추진하고 있으며, 시공사 선정 전까지 한수원 인력을 추가 투입하여 일부 역무를 직접 수행하는 한편, 업무 수행이 시급한 부대시설 설계 등은 별도 계약을 통해 필요한 업무가 중단되지 않도록 철저히 관리하겠다"고 밝혔다.

이어 "산업통상부의 정기적인 점검과 체코 정부, 발주사 및 협력사와의 긴밀한 협력을 바탕으로 사업 추진 상황을 면밀히 살피고, 2025년 12월 계약을 체결한 주기기 및 주요기자재 공급 등이 계획된 일정에 따라 추진되어 사업이 안정적으로 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

김태균 한전기술 사장은 "2025년 12월 계약 체결 후 두코바니 원전 설계 전담기관으로서 사업 착수 후 15개월 간 약 3800여건의 설계문서를 적기에 제출 완료하였고, 체코 현지 엔지니어링사와 1차 설계 계약을 성공적으로 체결하였으며 추가 계약도 추진 중"이라고 밝혔다.

이어 "체코 법령 요건과 철저한 설계를 통해 5개월 후 예정인 건설허가 신청을 성공적으로 이행하도록 최선을 다할 예정"이라고 강조했다.

정창진 한전원자력연료 사장은 "핵연료 분야 담당 역무를 계획에 맞춰 수행하고 있으며, 특히 지난 5월과 6월에는 한전원자력연료 소속 전문가들이 발주사 대상 기술전수 교육을 성공적으로 실시하여 고객 만족도를 한층 제고했다"고 밝혔다.

김홍연 한전KPS 사장은 "두코바니 신규원전 건설 인허가 승인을 위한 기술자료를 제출하는 등 체코측 요청사항에 적극적으로 대응하고 있으며. 40년간 축적된 국내외 정비경험을 바탕으로 체코 신규원전에서의 역무를 성공적으로 완수하겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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