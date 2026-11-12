아시아나항공, 3분기 영업손실 1790억원…적자 지속

AI 핵심 요약beta
- 아시아나항공은 12일 3분기 매출 1조5262억원을 기록했다
- 여객 매출은 늘었지만 영업손실 1790억원으로 적자를 이어갔다
- 환율 하락에 따른 외화환산이익으로 순이익은 흑자로 전환됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
여객 매출 증가에도 안전 투자·정비비 부담…환율 영향으로 당기순이익 흑자 전환
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 아시아나항공이 올해 3분기 여객사업 매출 증가에도 영업적자를 이어갔다.
아시아나항공은 올해 3분기 별도 기준 매출 1조5262억원, 영업손실 1790억원, 당기순이익 1794억원을 기록했다고 12일 밝혔다.
매출은 전년 동기 대비 4.2% 증가했다. 영업손실은 지난해 같은 기간 1757억원에서 33억원 확대됐다. 환율 영향으로 당기순이익은 전년 동기 3043억원 순손실에서 흑자 전환했다.
여객사업 매출은 1조2671억원으로 전년 동기 대비 9.7% 증가했다. 단거리 고수익 노선 확대와 하계 성수기 유럽 노선 증편 등이 매출 증가에 기여했다.
반면 화물사업 매출은 966억원으로 전년 동기 대비 474억원 감소했다. 지난해 8월 화물기 사업부 매각에 따른 영향이다.
영업손실은 고유가 지속과 안전 투자 확대, 고객서비스 강화 및 통합 준비 비용 등의 영향으로 전년 동기 대비 33억원 증가했다. 아시아나항공은 연료유류비 증가와 안전 운항을 위한 정비 확대, 기내식 메뉴 개선, 기내 인테리어 및 라운지 업그레이드 등에 따른 비용 부담이 발생했다고 설명했다.
순이익은 3분기 말 결산환율이 하락하면서 4604억원의 외화환산이익이 발생해 흑자 전환했다.
아시아나항공은 4분기 계절적 비수기 진입과 함께 유가 및 환율 등 대외 환경 변동성이 이어질 것으로 전망했다.
이에 따라 수익성이 악화된 일부 노선의 탄력적 비운항을 통해 효율적으로 자원을 배분하고 손실을 최소화할 계획이다. 대한항공과의 공동운항을 확대해 판매 네트워크 기반을 강화하고 스타링크 적용 기종을 지속 확대해 기내 경쟁력도 높일 방침이다.
아울러 마일리지 사용처를 적극 확대해 고객 편의를 증진하고 통합 과정에서 고객 편의 보장과 서비스 품질 확보를 위한 계획을 수립할 예정이다.
heoneykim@newspim.com