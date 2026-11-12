심평원, 올해 이태원참사 피해자 358명에 의료비 13억7400만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 심평원은 12일 이태원참사 피해자·유가족 의료비 지원을 지속했다
- 피해자·유가족 358명에게 지원된 의료비는 13억7400만원으로 집계됐다
- 지원 항목은 치료비와 비급여 진료비, 약제비·보조장구 구입비 등이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 10·29 이태원참사 피해자와 유가족 358명에게 지원된 의료비(건강보험 청구 기준)가 올해 11월 기준 총 13억7400만원으로 집계됐다.
건강보험심사평가원(심평원)은 10·29 이태원참사 피해자와 유가족이 필요한 치료를 받을 수 있도록 관련 법령에 따른 의료비 지원 업무를 지속적으로 수행하고 있다고 12일 밝혔다.
심평원은 '10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발 방지를 위한 특별법' 등 관련 법령에 따라 질병과 부상과 후유증 치료에 소요되는 의료비 지원 업무를 수행하고 있다. 지원 항목은 급여 진료비, 의료비지원심의위원회를 거쳐 인정된 비급여 진료비, 원외처방 약제비, 보조장구 구입비 등이다.
아울러 심평원은 피해자들이 신체적·정신적 회복에 필요한 치료를 지속적으로 받을 수 있도록 정신건강의학과 진료 등에 대한 의료비 지원 업무도 수행하고 있다. 올해 11월 기준 이태원참사 피해자 의료비 지원과 관련한 건강보험 청구 기준 금액은 총 13억7400만원이며 지원 대상자는 358명이다.
홍승권 심평원장은 "10·29 이태원참사 피해자들이 치료와 회복에 필요한 지원을 받을 수 있도록 앞으로도 맡은 역할을 충실히 수행하겠다"고 했다.
sdk1991@newspim.com