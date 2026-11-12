쑨원탄생 160주년, 시진핑 중화민족 위대한 부흥 강조

'통일과 민족 단결을 일관되게 옹호'

'평생 인민을 위해 헌신했다'고 강조

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국이 쑨원(孫文·손중산) 탄생 160주년을 맞아 애국주의와 중화민족의 단결을 강조하며 대만 통일 의지를 재확인했다. 시진핑 중국 국가주석은 쑨원의 애국·민생·개혁·단결 정신을 계승해 강국 건설과 중화민족의 위대한 부흥을 실현해야 한다고 강조했다.

신화통신에 따르면 중국은 12일 오전 베이징 인민대회당에서 쑨원 탄생 160주년 기념대회를 개최했다. 이날 행사에는 시 주석을 비롯해 리창 총리, 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장, 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석 등 중국 공산당 지도부 상무위원 전원이 참석했다. 왕후닝 주석이 사회를 맡았으며, 각계 인사와 해외 내빈 등 약 3000명이 자리를 함께했다.

시 주석은 연설에서 쑨원을 위대한 민족 영웅이자 애국주의자, 중국 민주혁명의 선구자로 평가하며 중국과 해외 화교를 포함한 모든 중화민족 구성원들이 그의 유지를 계승해야 한다고 밝혔다.

그는 특히 쑨원이 내세운 '중화 진흥(振興中華)'이라는 구호가 100여 년 동안 중국인들에게 영감을 줬다며 "오늘날 쑨원 선생을 가장 잘 기리는 방법은 그의 숭고한 정신을 배우고 계승·발전시켜 강국 건설과 민족 부흥의 위업을 계속 추진하는 것"이라고 강조했다.

시 주석은 쑨원의 정신을 계승하기 위한 과제로 애국주의 고양, 인민 중심의 정치, 이론 혁신, 난관 극복, 민족 단결, 인류 공동운명체 구축 등 6가지를 제시했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국은 12일 오전 베이징 인민대회당에서 쑨원 탄생 160주년 기념대회를 개최했다. 이 자리에서 시 주석은 쑨원의 민족 단결 정신을 거론하며 대만문제 해결과 국가 통일의 사명을 강조했다. 2026.11.12 chk@newspim.com

우선 애국과 당에 대한 사랑, 사회주의에 대한 사랑을 일치시키고 중국 공산당의 전면적 영도를 견지해야 한다고 강조했다. 국내외 모든 중화민족 구성원의 애국심을 고취해 조국의 번영과 부강을 함께 이뤄야 한다는 것이다.

또한 인민을 최우선으로 하는 정치와 민생 개선을 강조하며 전 과정 인민민주주의 발전, 공동부유 실현, 인간의 전면적 발전을 추진해야 한다고 밝혔다. 이와 함께 마르크스주의 중국화·시대화를 지속하고, 이론 혁신을 통해 중국이 직면한 국내외 과제에 대응해야 한다고 말했다.

대외적으로는 발전과 안보를 함께 고려하고 국제사회의 위험과 도전에 맞서 투쟁 정신과 역량을 강화해야 한다고 주문했다.

특히 대만 문제와 관련해 조국 통일 의지를 분명히 했다. 시 주석은 쑨원이 국가 통일과 민족 단결을 확고하게 지지하고 국가 분열 행위에 반대했다고 상기시키며 "대만 문제 해결과 조국의 완전한 통일 실현은 중국 공산당이 변함없이 추구해온 역사적 사명이며, 모든 중화민족 구성원의 공동 염원"이라고 밝혔다.

이어 양안 동포와 해외 화교를 포함한 모든 중화민족 구성원이 '대만 독립' 분열 세력에 공동으로 반대하고 양안 관계의 평화적 발전과 조국 통일을 위해 노력해야 한다고 촉구했다.

한편 시 주석 등 지도부는 기념대회에 앞서 쑨원 유족과 해외 내빈 대표들을 접견했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com