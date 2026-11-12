[컨콜] 삼성생명 "삼성전자 배당·지분 처분이익 환원 검토…내년 초 밸류업 발표"

배당 규모·기준일 질의 집중…중기 주주환원율 50% 로드맵 구체화

유배당 계약자 배당 규모는 미정, 해외 세전이익 비중 20% 이상 목표

신종자본증권 발행으로 자본 완충력 확보, 고금리 수요에 일시납 판매 증가

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명이 삼성전자에서 받는 현금배당과 지분 처분이익 등을 재원으로 주주환원 확대 방안을 검토하고 있다. 중기 주주환원율 50% 목표 달성을 위한 로드맵과 중장기 성장 전략을 담은 기업가치 제고(밸류업) 계획을 내년 초 발표할 예정이다. 다만 올해 배당 규모와 배당기준일 변경 여부는 확정하지 않았다.

이완삼 삼성생명 최고재무책임자(CFO)는 12일 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "4분기에 인식될 삼성전자 특별배당 등 추가적인 재원을 포함해 주주가치 제고를 위한 환원 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다.

[사진=삼성생명]

특히 이날 컨콜에서는 배당 관련 질문이 집중됐다. 삼성전자 특별배당과 지분 처분이익으로 추가 이익이 예상되는 가운데 "2026년 배당과 관련해 특별배당을 어떻게 생각하고 있는지 구체적으로 말해달라"는 질문이 나왔다. 기업가치 제고 계획 발표가 내년 초로 예정된 만큼 "배당기준일을 올해부터 변경할 가능성이 있는지"를 확인하는 질의도 이어졌다.

이 CFO는 주주환원 규모와 방식 두 측면에서 방안을 검토하고 있다고 설명했다. 삼성전자로부터 수취하는 현금배당뿐 아니라 삼성전자의 자사주 매입·소각 과정에서 발생한 지분 처분이익도 재원에 포함해 적정 환원 규모를 정한다는 방침이다.

그는 "총주주환원율은 중장기적으로 꾸준히 높여 나가는 방향에 무게를 두고 검토하고 있다"며 현금배당금의 지속적인 상향과 함께 주주가치를 실질적으로 높일 수 있는 다양한 방안을 살펴보고 있다고 말했다.

구체적인 환원 원칙은 주가 수준과 손익 규모, 자본 여력, 중장기 성장 전략을 종합적으로 고려해 마련할 계획이다. 배당기준일 변경 여부에 대해서도 기업가치 제고 방안과 함께 검토하고 있으며, 최대한 빨리 시장과 소통하겠다고 답했다.



◆ 유배당 계약자 배분 인정했지만…구체적 규모엔 "예상 어렵다"

삼성전자 관련 추가 이익이 유배당 보험계약자에게 얼마나 배분될지도 관심사로 떠올랐다. 변인철 삼성생명 계리팀장은 "관련 이익이 유배당 계약에 일정 부분 배분되는 것은 맞다"고 말했다.

하지만 "계약자 배당은 회계연도 기준으로 연간 손익이 확정되면 감독규정에 따라 유배당 계약의 손익을 산출하고 있다"면서 "아직 가정이나 금리 수준 등에 변동성이 많아 계속 살펴보고 있지만 현재 계약자 배당 규모를 구체적으로 예상하기는 어렵다"고 구체적인 답을 주지는 않았다. 이어 "향후 어느 정도 전망이 가능해지면 IR팀을 통해 소통하겠다"고 덧붙였다.

해외 보험사와 자산운용사 인수·합병(M&A)도 검토하고 있다. 자산운용 수익성을 높이고 미래 성장 동력을 확보해 향후 10년 내 해외 사업의 세전이익 비중을 20% 이상으로 확대한다는 목표다.

이 CFO는 특정 해외 보험사 지분 인수 여부를 묻는 질문에 "여러 방면을 고민하고 있고 아직 특정 회사를 지칭해 결정된 사항은 없다"고 선을 그었다. 투자 대상으로는 성장하는 아시아 신흥시장과 자금이 집중된 미국 시장을 보고 있다고 설명했다.

자산운용사 부문에서는 미국 등 선진시장을 중심으로 대체자산 운용사 지분을 추가 인수하는 방안을 검토하고 있다. 보험사 부문에서는 선진국 시장의 우량 투자 기회를 찾는 한편, 태국과 중국에서 축적한 경험을 바탕으로 아시아 내 다른 국가로의 진출도 모색하고 있다.

다만 외형 확대보다 수익성과 전략적 시너지를 우선하겠다는 입장을 강조했다. 이 CFO는 "재무적으로 일정 수준 이상의 자기자본이익률(ROE)과 내부수익률(IRR) 기준을 명확히 수립하고 있다"며 "파트너사의 역량과 현지 규제 환경 등을 종합적으로 검토해 신중하고 선별적으로 투자하겠다"고 말했다.

최근 신종자본증권 발행은 시장 변동성과 향후 해외 투자에 대비한 선제적 자본 관리라고 설명했다. 이날 컨콜에서는 초과자본이 충분하고 삼성전자 특별배당 유입도 예상되는데 상대적으로 높은 금리로 자본을 조달한 이유를 묻는 질문이 나왔다.

이 CFO는 이번 발행으로 자기자본이 약 2조원 확대되고 지급여력비율(K-ICS)이 약 4~5%포인트 개선됐다고 밝혔다. 금리·환율 변동에 대응할 자본 완충력을 강화하고, 해외 투자 시 늘어나는 요구자본 부담을 흡수할 여력을 확보했다고 답했다.

신계약에서는 고금리 장기상품 수요 확대에 따른 일시납 연금 등 금융형 상품의 판매 증가가 두드러졌다. 삼성생명은 3분기 보장성 신계약 판매를 전 분기 수준 이상으로 유지하는 가운데 금융형 일시납 상품 판매가 크게 늘었다고 밝혔다.

이 CFO는 "시중금리가 상승하면서 고금리 장기상품에 대한 고객 수요가 확대됐다"며 "시장금리와 고객 수요, 상품별 수익성, 자본 효율성 등을 종합적으로 고려해 일시납 판매 규모를 관리해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 삼성생명의 올해 3분기 누적 연결 기준 지배주주 당기순이익은 2조6859억원으로 전년 동기 대비 26.9% 증가했다. 누적 보험서비스손익은 1조626억원이며, 투자손익은 배당금 수익과 자회사 및 연결 손익 증가 영향으로 2조3985억원을 기록했다.

누적 신계약 보험계약마진(CSM)은 전년 동기 대비 14.3% 증가한 2조6259억원을 확보했다. 3분기 말 CSM 잔액은 연초보다 약 1조1000억원 늘어난 14조3000억원이다. 9월 말 기준 지급여력비율(K-ICS)은 209%를 기록했다.

yunyun@newspim.com