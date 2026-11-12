자동차 콕 집은 李대통령 "전기차·자율주행, 세계 최고 경쟁력 갖춰야"

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52차 수석보좌관회의

"전통 산업 탄탄해야 첨단 산업도 탄력…제조 현장에 AI 접목 속도"

"자동차·조선·철강·석유화학 역량 강화 지원책 강구"

"혁신 물결, 대기업 넘어 중소·중견기업까지 확산해야"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 12일 자동차 산업을 콕 집으며 "전기차와 자율주행차에서도 세계 최고 경쟁력을 갖출 수 있는 적극적이고 과감한 대책을 신속하게 강구해 달라"고 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 52차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 또 인공지능(AI) 중심의 산업 대전환 속에서 자동차·조선·철강·석유화학 등 전통 제조업 고도화를 경제 지속 성장의 과제로 제시했다.

이재명 대통령이 12일 청와대 본관에서 52차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆"전후방 연관 효과 큰 자동차, 세계 최고 경쟁력 갖춰야"

이 대통령은 "전후방 연관 효과(원자재·부품 공급 산업과 수요 산업에 두루 미치는 파급 효과)가 큰 자동차 부문은 전기차와 자율주행차에서도 세계 최고 경쟁력을 갖출 수 있는 적극적이고 과감한 대책을 신속하게 강구해 달라"고 주문했다.

이 대통령이 전통 제조업 가운데 자동차를 따로 짚은 것은 부품·소재 등 연관 산업이 넓어 파급력이 크다는 점을 고려한 것으로 풀이된다.

◆"전통 제조업, 제조 현장에 AI·로봇 접목 속도 내야"

이 대통령은 "AI 중심의 산업 구조 대전환이 가속화될수록 기존 주력 산업을 고도화하는 노력이 더욱 절실하다"며 "자동차·조선·철강·석유화학 같은 전통 제조업이 시대 변화에 맞춰 역량을 보다 강화·발전시킬 수 있도록 다양한 지원책을 강구해야 한다"고 강조했다.

이어 "AI와 로봇 등 첨단 기술을 제조 현장에 접목하는 일에 속도를 내야 한다"며 "공정 효율성을 높이는 것을 넘어 제품 개발과 생산, 공급망 관리에 이르는 전 과정에서 전통 제조업의 경쟁력을 한 차원 더 높일 수 있는 산업 혁신을 추구해야 한다"고 했다.

그러면서 "혁신의 물결이 대기업뿐 아니라 중소·중견기업으로도 폭넓게 확산하도록 제도적 기반도 든든하게 마련해야 한다"고 덧붙였다.

◆"전통 산업 탄탄해야 첨단 산업도 탄력…대외 협상력도 높아져"

이 대통령은 전통 산업의 중요성을 상기하기도 했다. 이 대통령은 "전통 산업이 탄탄해야 그 기반 위에서 첨단 산업 발전도 한층 탄력을 받고, 더군다나 외교·안보 영역에서의 대외 협상력도 높아질 수 있다"고 짚었다.

이 대통령은 "대한민국 경제·산업의 끊임없는 혁신과 도약을 이루려면 전통 주력 산업과 미래 첨단 산업의 병행 발전에 모두가 힘을 모아야 한다"고 당부했다.

the13ook@newspim.com